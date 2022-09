Kevin Feige de Marvel Studios a été choqué quand il a entendu le loup-garou de Night Pitch

Pendant des années, Marvel et l’univers cinématographique global sont restés fidèles à une formule similaire. Pour la plupart de la saga Infinity, qui compromettait les films de Homme de fer en 2008 à Spider-Man: loin de chez soi en 2019, le MCU a utilisé de grandes sorties en salles pour introduire de nouveaux personnages dans la franchise connectée. Tout a changé lorsque les héros sont entrés dans la phase 4, la première entrée dans la saga multivers étant WandaVision. La série d’une saison a fait ses débuts sur Disney + en janvier 2021, changeant à jamais le paysage de Marvel Studios.





Maintenant, Disney + abrite plusieurs émissions MCU, y compris Oeil de faucon, She-Hulk : avocateet Loki. La liste s’agrandit constamment sur la plate-forme de streaming car Marvel a réalisé qu’un spectacle est un moyen idéal d’introduire de nouveaux personnages dans l’univers partagé sans leur donner un long métrage d’origine. Disney + ajoutera un autre spectacle et un personnage inattendu au catalogue lorsque Loup-garou by Nuit, un spécial Halloween, arrive plus tard le mois prochain. La plupart des gens ne s’attendaient pas à cette adaptation, y compris le patron de Marvel Studios Kévin Feige. Lors d’une interview avec ScreenRant, Loup-garou de nuit Le réalisateur Michael Giacchino a déclaré que son discours initial à la tête du MCU était pour le moins surprenant.

« C’était drôle parce que [Kevin Feige] me parlait et m’a dit : ‘Alors, qu’est-ce que tu voudrais faire ?’ Et je me disais : ‘Je veux faire Werewolf by Night.’ Et il m’a regardé comme: ‘Vraiment? Comme vraiment? Loup-garou-‘ Je me dis, ‘Ouais, c’est ce que je veux.’ Il était comme, ‘Wow. D’accord, d’accord. Parlons-en. Et la conversation a continué, et continue, et continue, et puis, et nous y sommes maintenant. »

La Loup-garou de nuit l’annonce officielle a eu lieu plus tôt ce mois-ci lors du panel Marvel Studios à la D23 Expo. Les fans se sont réjouis de la nouvelle, car le matériel source est plus obscur et rarement référencé dans l’ensemble de l’univers Marvel. Mais, bien sûr, Kevin Feige n’a jamais été du genre à hésiter devant quelque chose d’unique, comme il l’a montré avec WandaVision lors de sa première diffusion.





Michael Giacchino pourrait apporter quelque chose d’intéressant en tant que réalisateur

Basé sur la bande-annonce seule, Loup-garou de nuit a une ambiance très différente des autres entrées de l’univers cinématographique Marvel. Michael Giacchino dirige le spécial Halloween, l’essentiel de son expérience provenant de la composition d’innombrables films et émissions de télévision. Il a créé la bande originale de projets tels que Perdu, Cloverfield, En hautet coco. Il a également de l’expérience avec Marvel, prêtant ses talents à Avengers : Fin de partie, Spider-Man : Pas de retour à la maisonet Doctor Strange dans le multivers de la folie. Cependant, ses crédits de réalisateur sont minces, avec le court métrage de 2018 Défi monstre et Star Trek : courtes randonnées à son nom.

Loup-garou de nuit met en vedette Gael Garcia Bernal dans le rôle principal, aux côtés de Laura Donnelly, Harriet Samson Harris, Eugénie Bondurant, Kirk R. Thatcher, Leonardo Nam et Al Hamacher. Peter Cameron et Heather Quinn ont des crédits d’écriture sur la série, avec la production exécutive de Kevin Feige. Loup-garou de nuit sera disponible en streaming le mois prochain le 7 octobre. Si vous avez manqué la bande-annonce terrifiante, vous pouvez la consulter ci-dessous.