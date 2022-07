Kevin Feige conseille Sony sur son univers Spider-Man Marvel

Merveille/Sony

Kevin Feige est une voix autorisée lorsqu’il s’agit de synchroniser une franchise de super-héros et Sony écoute l’expérience de l’exécutif à cet égard.

images sony vous mettez beaucoup de ressources dans l’établissement de votre Univers des personnages de Spider-Man avec deux entrées Venin déjà sorti comme le film Morbius et d’autres projets en cours Kraven le chasseur, madame la toile, Le mort Oui Soie. Il est également important de noter qu’à tout moment, la société de production peut utiliser Spidey en le croisant avec l’une de ces propriétés.

La vérité est que depuis merveille comme dans Sony déjà flirté avec l’idée que homme araignée devant de Venin ou pour Six sinistres dans un de ces univers. Le symbiote extraterrestre Tom Hardy traversé le monde de Tom Holland pendant un certain temps Morbius rencontré Le vautource méchant inoubliable de retour à la maison interpreté par Michel Keaton.

Sony écoute-t-il Kevin Feige ?

Kévin Feig est l’une des voix les plus importantes pour établir la cohésion du MCU et, en ce sens, aide images sony pour que la société de production soit efficace dans ses tâches. Le moyen Le chevilleur publié que « le numéro un » de merveille il a prévenu Sony Quoi « Il n’ira pas trop loin devant lui-même en termes de construction de certaines des plus grandes lignes narratives de son univers »comme ils l’ont fait avec The Avengers.

Apparemment le Personnages de l’univers cinématographique de Spider-Man n’a pas eu un début aussi prometteur que Univers cinématographique Marvel. Bien qu’il faille accorder du crédit à Sony parce que leurs projets ont des noms propres importants comme Tom Hardy Oui Jared Leto, des acteurs très talentueux, attachés à leur rôle et synonymes de succès au box-office. Au moins a priori!

faisSony suivra les conseils de Kévin Feig? Sûrement « celui » de merveille Vous n’allez pas révéler tous vos secrets à une entreprise autre que votre propre marque, mais les informations que vous pouvez partager avec les responsables de Univers des personnages de Spider-Man Ils pourraient devenir plus fructueux si, en fait, ils sont mis à l’épreuve, ce qui ne se produit probablement pas si nous analysons la situation actuelle de la franchise.

