Kevin Feige confirme que Robert Downey Jr. a presque joué au docteur Doom dans Fantastic Four

Acteur Robert Downey Jr. est devenu synonyme du personnage d’Iron Man après avoir donné vie au personnage dans l’univers cinématographique Marvel, mais il a peut-être obtenu son premier rôle dans Marvel quelques années auparavant. En commémoration du 15e anniversaire de Homme de ferproducteur Kévin Feige et le réalisateur Jon Favreau a évoqué le casting de RDJ dans le rôle de Tony Stark dans une nouvelle vidéo de Marvel Entertainment. C’est au cours de cette conversation qu’il a été subtilement confirmé que Downey était en lice pour le rôle du supervillain Doctor Doom dans le Les quatre Fantastiques film sorti en 2005. Bien qu’il n’ait pas obtenu le rôle, sa participation l’a indirectement conduit à son casting dans Homme de fer.

« Je me souviens que Robert était venu chercher un général [role] dessus, et je me souviens que vous l’avez déjà rencontré pour Doctor Doom ou quelque chose sur un autre projet, je pense qu’il avait peut-être réussi Les quatre Fantastiques? » demande Favreau.

« Bien », a répondu Feige, le confirmant.

Le rôle de Doctor Doom revient à Julian McMahon dans Les quatre Fantastiques, mais Downey avait apparemment fait une impression sur Feige. Quand est venu le temps du casting Homme de ferFeige avait toujours les portraits de Downey dans son bureau, ce qui avait conduit Favreau à discuter avec lui de la possibilité de mettre l’acteur dans le rôle de Tony Stark.

« Donc, tout le monde savait en quelque sorte qui il était, et je me souviens m’être assis avec le gars, et je me suis dit : ‘Bon sang, il a compris, il a cette étincelle en lui, dans l’œil, et il est prêt' » Favreau se souvient. « Et c’est à ce moment-là que nous étions dans votre bureau, et nous pointions sa photo dans la tête et disions: » Nous devons essayer de comprendre cela. « »

Downey a été amené pour un test d’écran, et après l’avoir tué, il a pu obtenir son casting en tant que Tony Stark dans Homme de fer. À partir de là, monter le film est devenu tellement plus facile pour Favreau, comme le rappelle également le réalisateur. Maintenant que Downey était en place en tant que star du film, il y avait plus de compréhension sur ce qu’il fallait faire avec le personnage de manière créative. Un avantage supplémentaire était que l’implication de l’acteur facilitait également l’obtention d’autres noms recherchés.

« Une fois que c’était lui, c’est à ce moment-là que ma vie est devenue beaucoup plus facile, car il comprenait la voix du personnage, puis un par un, les gens signaient à bord », explique Favreau. « Parce que, maintenant, c’est devenu quelque chose d’intéressant pour les gens. Gwyneth [Paltrow]Jeff [Bridges]. Ça a galvanisé à ce moment-là, et puis les gens sont venus juste parce que c’était cool. »

Downey restera dans le rôle d’Iron Man pendant de nombreuses années, prouvant ainsi à quel point son casting était parfait pour ce personnage. Il a terminé sa course dans le rôle avec le film de 2019 Avengers : Fin de partie et n’a apparemment pas l’intention de revoir Tony Stark pour de futurs projets Marvel après les événements de Fin du jeu.