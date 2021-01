Kevin Feige confirme que Deadpool 3 fera partie de l’univers cinématographique Marvel

L’un des grands mystères qu’il a laissé derrière commence à se dévoiler Achat de Fox par Disney, puisque la société acquise possédait non seulement une large gamme de séries et de films, elle possédait également divers super-héros qui, pour des raisons de droits, ne pouvaient auparavant pas être utilisés dans le Univers cinématographique Marvel, qui a été un succès tout au long de la dernière décennie.

De nombreux fans de ‘Dead Pool’ ils doutent de son avenir, car la violence et les insultes ne font pas partie de ce que veut Disney, puisqu’elle est dirigée vers des productions plus familières. Cependant, a précisé qu’il y avait des possibilités d’un « Marvel-R » cela commence par le mercenaire et se fait en complicité avec les spectateurs, sachant ce qu’ils vont voir.

Toutes ces spéculations ont une fin, et ce sera très bien pour les fans, car Kevin Feige, président de Marvel Studios, confirmé ce lundi sur le site Collisionneur Quoi le film ‘Deadpool 3’ fera partie de l’univers cinématographique et bien sûr, sera noté R. Alors que beaucoup ne savaient pas comment le personnage allait continuer, il était clair que Disney n’allait pas se séparer d’une importante source d’argent.







Historiquement, le MCU était classé PG-13 (plus de 13 ans), donc Ce nouveau film de la figure joué par Ryan Reynolds sera le premier R de toute la saga. C’est quelque chose que les fans voulaient entendre et il a également assuré que le scénario est déjà entre les mains de l’acteur, bien qu’il ait prétendu que le tournage ne commencera pas cette année, mais aura lieu en 2022.

La société a trop de productions à l’heure actuelle, et c’est pourquoi La date de sortie de « Deadpool 3 » est fixée à 2023. La société est aujourd’hui occupée au tournage de ‘Thor 4’ et ‘Spider-Man 3’, et ils sont sur le point de commencer ‘Doctor Strange 2’, ‘Black Panther 2’ et ‘Captain Marvel 2’.