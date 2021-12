Kevin Feige confirme que Daredevil ne sera pas refondu dans MCU et taquine le retour de Charlie Cox

Si les rumeurs sont vraies et que Matt Murdock revient dans l’univers cinématographique Marvel, on peut s’attendre à ce que ce soit Charlie Cox de retour dans le rôle. Auparavant, Cox a joué le super-héros titulaire dans les trois saisons de casse-cou chez Netflix. Parce que le spectacle a été un énorme succès auprès des fans, il y a eu depuis des demandes pour que Marvel Studios ramène Cox’s Daredevil dans le MCU après que Netflix ait débranché la série originale.

Rien n’est officiellement confirmé pour le moment, mais il y a des rumeurs galopantes d’un imminent casse-cou revenir. Cox est censé apparaître dans le rôle ce mois-ci dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Il a également été répandu pour apparaître dans le prochain elle-hulk série à Disney +, et cela semble également très possible étant donné le cadre de la salle d’audience de la nouvelle série. Il semble plus probable qu’improbable que Cox apparaisse dans l’un ou l’autre, sinon dans les deux, ou peut-être même ailleurs dans le MCU. Mieux encore, ce sera le même acteur, comme Feige l’a récemment confirmé à Cinema Blend.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« Si vous deviez voir Daredevil dans les choses à venir, Charlie Cox, oui, serait l’acteur jouant Daredevil. Où on voit ça, comment on voit ça, quand on voit ça, reste à voir. »

Feige s’assure d’avoir le mot « si » là-dedans, évitant soigneusement de révéler des surprises spécifiques. La vérité est que la plupart d’entre nous s’attendent à ce que Matt Murdock de Cox arrive à un moment donné, mais il y a toujours une grande partie du plaisir à se demander où et quand cela pourrait être. Cela étant, son arrivée potentielle devrait encore être une surprise incroyable. Où que cette apparition spéciale se produise, espérons simplement que cela conduira également à des saisons supplémentaires ou à une nouvelle série télévisée avec Daredevil.

Charlie Cox a personnellement taquiné son casse-cou retour aussi. En septembre, l’acteur a déclaré à Forbes : » De plus, s’il y avait une chance que cela se produise à l’avenir, je ne veux pas dire quelque chose qui pourrait potentiellement compromettre ces chances parce que les gens haut de Marvel, peut-être qu’ils voient ce genre de choses ou entendre ce que je dis et peut-être que cela influence. Je ne sais pas. Je n’en ai aucune idée. J’aime à quel point les fans sont passionnés et je me sens très, très, très touché que tant d’entre eux soient allés en ligne et ont fait entendre leur voix l’envie que je revienne. »

De plus, Cox a suggéré que le casse-cou les personnages seraient des versions « réinventées » s’ils arrivaient dans le MCU, ce qui est honnêtement doux-amer. Cela suggère que la série Netflix n’est pas canon pour le MCU, donc les trois saisons dans lesquelles les fans de Marvel ont investi au cours de cette émission peuvent ne plus « compter ». Même ainsi, ça va être génial de revoir Cox dans ce rôle, même si ce n’est pas exactement le même Matt Murdock mais une variante MCU. Pendant ce temps, il y a aussi de fortes rumeurs selon lesquelles Vincent D’Onofrio se présenterait dans le Oeil de faucon série comme Wilson Fisk, alias Kingpin. Cette nouvelle nous vient de Cinema Blend.





George RR Martin a été surpris par les multiples retombées de Game of Thrones de HBO L’auteur de Game of Thrones, George RR Martin, a été surpris par le nombre de retombées que HBO a mis en développement en même temps.

Lire la suite





A propos de l’auteur