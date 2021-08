Kevin Feige confirme quand la bande-annonce de "Spider-Man : Pas de chemin à la maison"

Le gros éléphant dans la chambre Univers cinématographique Marvel en 2021 est Spider-Man : Pas de chemin à la maison, l’un des films les plus attendus de l’année, dont on sait très peu de choses officiellement. Le peu d’informations a généré de plus grandes attentes, auxquelles s’ajoutent les innombrables rumeurs sur son complot. Kevin Feige, tête principale MCU, Il a fait référence à la bande-annonce et a dit quand elle arrivera.

Ce film avec Tom Holland a un ingrédient qui a déjà un impact sur la franchise, et c’est le multivers. Comme nous l’avons vu dans la série de Loki Dans Disney +, les chronologies se croisent à nouveau, nous aurons donc des histoires comme celles que nous voyons déjà dans Et qu’est-ce qui se passerait si …?, un autre programme sur la plateforme. Pour cette raison Tobey Maguire et Andrew Garfield devraient revenir en tant que Peter Parker respectif.

Étant un film tellement médiatisé par les fans, Ce qu’ils veulent le plus voir avant sa première, c’est la bande-annonce, qui reste un mystère, au-delà de quelques fuites qui ont fini par être des contrefaçons sur Internet. Le dernier jour prévu pour la sortie de la bande-annonce était le 1er août pour Spider-Man Day dans le monde, mais finalement il n’y avait rien. Quand cela va arriver?

Face à cette discussion qui commence à générer de l’agacement chez les fans, Kevin Feige a été consulté lors d’un entretien avec Bande dessinée. « Shang-Chi est sorti maintenant, la bande-annonce Eternals vient de sortir, mais oui le 17 décembre nous avons le troisième de notre trologie Homecoming avec Sony, Jon Watts et Tom Holland », a-t-il assuré, et concernant l’avance attendue il a affirmé : « La seule chose que je peux garantir, c’est que la bande-annonce sortira avant le film. ».







Pour le moment, il n’y a pas de jour officiel où nous verrons la bande-annonce, mais la semaine dernière, il a été signalé que sera vu à CinemaCon, qui aura lieu du 23 au 26 août. De nouvelles rumeurs assurent que Il sortira lundi ou mardi, il durera 2 minutes et 55 secondes et inclura Doctor Stranger, Doctor Octopus, Electro et éventuellement le Green Goblin.. Est-ce ainsi ?