Kevin Feige confirme Charlie Cox dans le rôle de Daredevil dans MCU

En 2015, Netflix a présenté aux fans de Marvel Comics la série considérée comme l’une des meilleures adaptations qui ont été faites à cet univers au format télévisé : « Daredevil ». Charlie Cox jouerait le rôle de Matt Murdock, un avocat aveugle qui, en raison de sa capacité à utiliser le son comme une sorte de radar, joue la nuit le rôle d’un justicier violent qui rend la justice de sa propre main.

Cox a joué le personnage pendant trois saisons, en plus d’apparaître dans la série dérivée « The Defenders », appartenant à une série de séries initialement présentées dans le cadre du MCU, bien que leurs lignes narratives n’aient jamais été liées à la franchise de films.

Avec l’émergence de Disney + et du projet de Marvel de générer du contenu pour cette plateforme, « Daredevil » serait annulé avec ses compagnons (Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist), ceci malgré ses critiques surprenantes et l’accueil favorable du public. , qui attendaient de voir Bullseye comme le méchant principal de la saison quatre.

Au cours des deux dernières années, les fans de Charlie Cox ont fait des demandes en colère pour son intégration dans le MCU dans son rôle de Matt Murdock, qui ont apparemment porté leurs fruits, selon de nouvelles déclarations du président de Marvel Studios, Kevin Feige, lors d’une récente conversation avec lui. Cinémablend.

Si vous deviez voir Daredevil dans les choses à venir, Charlie Cox, oui, ce serait l’acteur qui le jouerait. Où nous verrons cela, comment nous le verrons, quand nous le verrons, cela reste à voir.

Des rumeurs ont récemment commencé à émerger sur la possible apparition de Matt Murdock dans « Spider-man: No Way Home », agissant en tant qu’avocat de la défense de Peter Parker face aux accusations de la mort de Mysterio. Un autre point de départ pourrait être la série de « She-Hulk » qui sera présentée comme une collègue de sa protagoniste Jennifer Walters, qui est avocate.

Actuellement, Disney+ diffuse « Hawkeye », sa plus récente série MCU, qui a fait naître des soupçons sur l’éventuelle introduction de Winston Fisk / Daredevil, un personnage auquel l’acteur Vincent D’Onofrio a exprimé son désir de le reprendre après sa participation. dans la série Netflix.