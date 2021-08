Kevin Feige compare le MCU à la trilogie « Spider-Man » de Sam Raimi

De nombreux fans des films de Marvel Studios ne s’en rendent peut-être pas compte, mais Kevin Feige, président du studio, travaille pour la société depuis un certain temps, bien avant même que le MCU ne soit prévu, en commençant en tant qu’assistant de la société de production Lauren. Donner.

A terme, Feige occupera le poste de producteur associé sur les premiers titres de la saga X-Men et de la trilogie « Spider-Man » du légendaire réalisateur Sam Raimi, travaillant à ses côtés sur chacun de leurs opus qui font référence quand on parle de l’histoire du wall-crawler sur grand écran.

Les événements du MCU ont bouclé la boucle avec la participation de Raimi à « Doctor Strange in the Multiverse of Madness ». De plus, certains des personnages de sa trilogie apparaîtront dans « Spider-Man: No Way Home », ce qui a conduit Feige à indiquer qu’au cours des 20 dernières années, il n’y avait pas eu de différences majeures dans leur rythme de travail.

« Je sais que la scène est différente, mais étant à l’intérieur, j’étais là principalement en train de regarder et d’apprendre dans ces films de Sam Raimi Spider-Man », a commenté Feige lors d’une conversation avec CinemaBlend, affirmant avoir vu un groupe de personnes qui ont essayé de dépasser le attentes du public et essayer de réaliser les rêves d’enfance des fans de ces personnages.

Et c’est ce que nous avons fait dans chaque film et série télévisée depuis. Donc dans cette section, c’est exactement la même chose.

Feige assure également que ramener Raimi dans une propriété Marvel est « un rêve devenu réalité », révélant qu’en le regardant travailler sur le plateau, il s’est rendu compte qu’il avait repris bon nombre de ses habitudes de travail lors du tournage de la première trilogie de » Spider -Homme « . « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » a une date de sortie prévue pour le 25 mars 2022.