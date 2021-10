Kevin Feige commente cette bombe post-crédit de Venom 2

Kevin Feige a la réputation de jouer toutes ses cartes près de sa poitrine en ce qui concerne les secrets de Marvel, et une en particulier a récemment attiré beaucoup d’attention sur le fait que le patron de Marvel Studios n’avait pas directement participé, mais était toujours heureux d’en parler : la grande révélation vue dans la scène post-crédit de Venom : Let There Be Carnage. Si vous n’avez pas encore vu ce que c’est – ce qui semble peu probable à ce stade – et que vous voulez éviter l’énorme spoiler, alors n’hésitez pas à détourner le regard maintenant.

Lors de sa comparution au Éternels première le lundi, Kevin Feige discuté d’un certain nombre de choses telles que l’annonce récente de nombreux films Marvel à venir retardés par Disney, le récent vol spatial de William Shatner et ses réflexions sur Le Batman. Un autre sujet abordé dans une interview avec Le journaliste hollywoodien concernait l’autre côté de l’univers Marvel, celui qui est fermement sous le contrôle de Sony, et plus précisément la scène post-crédit de Venom : qu’il y ait un carnage, qui apparemment reliait les deux univers comme faisant partie d’une grande histoire Marvel.

La scène en question a vu Tom Hardy’s Venom regarder une télévision sur laquelle on pouvait voir J. Jonah Jameson réprimander Peter Parker de Tom Holland après avoir été démasqué en tant que Spider-Man par Mysterio dans les derniers instants de Spider-Man : loin de chez soi. Bien sûr, un lien entre le Venin l’univers et le MCU sont sur les cartes depuis longtemps, Sony et Marvel Studios laissant entendre qu’un crossover arriverait plus tôt que plus tard. Cela crée maintenant un affrontement entre Spider-Man et Venom que les fans espéraient depuis la première apparition de Tom Hardy en tant qu’Eddie Brock et son complice symbiote.

« Il y a eu beaucoup de coordination – et si vous ne connaissez pas encore toute la coordination, je ne serai pas le seul à vous le dire – mais oui, entre Sony et Marvel et le Venin l’équipe et le Pas de chemin à la maison équipe « , a déclaré Feige. » Nous avons travaillé ensemble sur elle. «

Bien que les commentaires de Feige ne fassent que susciter plus d’intrigue sur ce qu’est « toute la coordination » que nous n’avons pas encore vu, il y a déjà eu un certain nombre de suggestions au cours des dernières semaines sur ce qui pourrait arriver en décembre. Spider-Man : Pas de chemin à la maison et à quoi cela pourrait ressembler pour développer les liens entre les deux univers en ce moment.

Il est déjà clair que Tom Holland affrontera un certain nombre d’anciens méchants de Spider-Man au fil des ans, et certains se sont déjà demandé si Venom pourrait faire une apparition quelconque. Alors qu’Andy Serkis, qui a dirigé le Venin suite, a récemment déclaré qu’un face-à-face entre les deux aurait lieu quelque part dans le futur mais pas maintenant, les commentaires de Feige semblent reconnaître que beaucoup de travail est déjà en cours entre les deux camps. Compte tenu des images vues dans Venom : qu’il y ait un carnage est de Loin de la maison, vous devez vous demander si le patron de Marvel Studios ressentirait le besoin de mentionner Pas de chemin à la maison du tout à moins qu’il n’y ait une certaine pertinence.

Quoi qu’il en soit, un nouveau Spider-Man : Pas de chemin à la maison la remorque devrait arriver dans les prochains jours et courir à côté Éternels dans les théâtres. Si cela s’avère vrai, nous pourrions voir de plus près où décembre laissera Spider-Man et son avenir MCU, bien qu’il soit plus probable que nous devions simplement attendre que le film arrive le 17 décembre dans les salles de cinéma pour découvrez quoi que ce soit d’important à propos de celui-ci. Cela nous vient du Hollywood Reporter.

