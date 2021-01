Kevin Feige anticipe l’arrivée de Nova au MCU

Bien avant l’expansion de la télévision qui a été récemment annoncée pour le MCU, l’apparition possible de Ça ne va pas dans certaines des productions de cet univers narratif. Le personnage a déjà connu deux incarnations dans les bandes dessinées, créées respectivement en 1976 et 2011. Tous deux sont membres d’une force de police intergalactique avec une grande résistance aux dommages extérieurs, à la fuite et à la super force.

Avec l’incursion de Univers Marvel dans des thèmes intergalactiques avec des bandes comme « Les éternels« Ou la deuxième tranche de »Capitaine Marvel», Il n’est pas étonnant que les fans de la franchise l’attendent avec impatience, que ce soit à travers Richard Rider ou Sam alexander, Ça ne va pas faire partie d’une future série ou d’un film.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Mortal Kombat: premier regard sur le film révélé

Kevin Feige, Président de Studios Marvel, aurait déclaré il y a quelques années que n’importe quel personnage de la bande dessinée est dans les possibilités d’extension de ce métaverse narratif, reprenant le thème dans une récente interview pour le podcast « Phase zéro».

Lorsqu’on lui a demandé si le personnage pouvait avoir une apparence, dans le MCU, soit en tant que protagoniste, soit en tant que rôle de soutien, et si son incarnation serait celle de Cavalier ou Alexandre, Feige il se limiterait à répondre « Eh bien, oui et oui » Bien que cela puisse sembler une réponse plutôt évasive, Feige reconnaît que fondamentalement tous les personnages de merveille ils auraient inévitablement leur apparition ou leur mention à l’écran.

Vous pourriez aussi être intéressé par: WandaVision révèle un aperçu des coulisses de la série

« Le temps est relatif, non? Je pense avoir parlé de Docteur Strange huit ans avant la sortie du film. Le «potentiel immédiat» est donc relatif. Mais clairement, nous n’excluons pas la fin cosmique du récit juste au point du Nova Corps et de lui-même. Ça ne va pas ».

À l’origine, Richard Rider aurait été présenté dans « Guerre d’infini« , avec Thanos détruire Xandar, le laissant comme le seul survivant, acquérant les pouvoirs de tous Nova Corps. Il aurait également été supprimé des scripts d’origine pour « Gardiens de la galaxie».