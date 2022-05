Kevin Feige admet qu’il est impossible d’arrêter les spoilers du MCU

A partir du moment où les fans ont réalisé que la bande-annonce de Avengers : guerre à l’infini avait menti à tout le monde sur la façon dont le film se déroulerait, Marvel Studios a eu une bataille en cours pour tenter d’empêcher leurs plus grands secrets de film de fuir à l’avance. Que ce soit à travers les lèvres lâches des acteurs, des images divulguées ou simplement des suppositions chanceuses, il y a eu de nombreuses surprises qui ont été « gâchées » avant les grandes sorties de films telles que Spider-Man : Pas de retour à la maison. Maintenant, le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a accepté qu’il devenait presque impossible d’empêcher les surprises de fuir, ce qui signifie qu’ils doivent s’assurer que leurs films reposent sur plus que quelques arrivées et événements inattendus de personnages.

Lors de son apparition lors de la Doctor Strange dans le multivers de la folie conférence de presse, Feige a déclaré qu’empêcher les spoilers d’entrer dans le domaine public devenait de plus en plus difficile avec une telle attention accordée aux plus grandes versions. Il a ajouté qu’il est tout simplement plus important de s’assurer que les films et émissions Marvel valent toujours la peine d’être vus, peu importe ce que le public sait déjà à leur sujet. Il a dit:

« La triste vérité est que vous ne le faites pas, et vous devez donc vous assurer que l’expérience elle-même fonctionne, indépendamment de ce qui a été gâché ou non. Nous faisons toujours aussi bien que possible et je pense que beaucoup de gens sont devenir doué pour ne pas le diffuser. Vous savez que quelqu’un vole quelque chose, ne le diffusez pas car cela diminue potentiellement l’expérience, mais à bien des égards, No Way Home a montré que cela ne diminuait pas l’expérience, nous allons donc continuer faire de notre mieux, mais le plus important est de livrer le film ou la série qui livre, peu importe ce que vous savez entrer. »

Malgré les récentes bandes-annonces et spots télévisés pour Doctor Strange dans le multivers de la folie après avoir donné aux fans un aperçu de certains des personnages qui apparaîtront dans le film, comme le professeur X, le capitaine Carter et plusieurs versions de Stephen Strange et Wanda Maximoff, il y a encore beaucoup d’inconnues sur le film. Nous savons très peu de choses sur l’intrigue, sur la façon dont les images que nous avons vues jusqu’à présent s’emboîtent ou sur le résultat probable du film.

Le film à venir est probablement l’une des meilleures publicités sur la façon dont un film Marvel peut révéler beaucoup de ses secrets tout en maintenant les attentes des fans et le battage médiatique à l’approche de sa sortie. Doctor Strange dans le multivers de la folie a déjà accumulé un énorme volume de vente de billets à l’avance et s’attend à voir le plus grand week-end d’ouverture de l’année lorsqu’il arrivera dans les cinémas à la fin de cette semaine. Avec d’autres grands films Marvel Thor : Amour et tonnerre et Panthère noire : Wakanda pour toujours après cette année, 2022 verra le MCU continuer à croître sans aucune fin en vue.





