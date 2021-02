Kevin Feige aborde le retour de Daredevil et d’autres émissions télévisées Marvel défunts dans le MCU

Alors que Marvel Studios est rentré dans le monde de la télévision à travers WandaVision et a déjà une liste impressionnante de spectacles à venir comme Le faucon et le soldat de l’hiver et Loki, l’avenir de ses émissions de télévision antérieures était devenu de plus en plus flou. Les fans des émissions avaient été découragés par le fait qu’il semblait désormais impossible d’accueillir des émissions comme Jessica Jones, Agents du SHIELD, Luke Cage, Le punisseur, et Daredevil lorsque la trajectoire actuelle du MCU diffère nettement de celle suivie par ces émissions. Mais n’ayez pas peur, car Kevin Feige a assuré que ces émissions avaient un avenir après tout dans le MCU.

Récemment, en parlant à la tournée de presse virtuelle TCA de Disney + quand Kevin Feige a été interrogé sur l’avenir des précédentes émissions de télévision Marvel et s’il existe une possibilité de faire partie du MCU, le patron de Marvel a donné la réponse la plus parfaite.

« Je pense que nous pourrions probablement le faire, je pense que beaucoup de choses nous reviennent Il y a toujours des rumeurs en ligne sur le retour des choses, parfois c’est vrai, parfois non, mais je ne suis pas exactement sûr des contrats exacts mais peut-être un jour . «

« Mon histoire à merveille est vaste et n’impliquait aucun contrôle pendant longtemps, alors j’ai accordé plus d’attention aux choses sur lesquelles j’avais pris le contrôle qu’aux choses sur lesquelles je n’avais pas de contrôle. La télévision à cette époque n’était qu’une de ces choses que nous ne faisions pas, tout comme lorsque Fox faisait des films X-Men ou que Sony faisait des films Spider-Man sans nous », a ajouté Feige. Marvel fonctionnait à l’époque. C’était beaucoup plus une opportunité et quelque chose qui nous a excités aux studios Marvel lorsque Bob Iger a commencé à nous demander de travailler sur des émissions pour Disney +. Ce n’était pas une déception ou quelque chose auquel nous avons beaucoup pensé lorsque Marvel Television faisait sa série. «

De tous ces spectacles Marvel bien-aimés, il y en a un dont l’existence a apparemment déjà été taquinée à nouveau dans la phase IV du MCU- Agents du SHIELD. Que ce soit la publicité « Hydra Soak » qui nous a rappelé la théorie du complot de Phil Coulson ou la récente apparition de la fille Hula de Skye sur le tableau de bord d’une camionnette de cirque dans l’épisode 7, les fans de l’émission Marvel sont sûrs que WandaVision s’y connectera d’une manière ou d’une autre. Mais interrogé à ce sujet, Feige a choisi d’être vague dans sa réponse.

« Il y a souvent des rumeurs qui sont vraies et il y a souvent des rumeurs qui ne le sont pas. C’était très amusant que Clark Gregg revienne au MCU dans Captain Marvel. Tout le reste, nous devrons juste voir. »

Et pour tous ceux qui estiment que ces premières émissions n’ont pas eu autant de succès que WandaVision est aujourd’hui, Feige avait une autre réponse appropriée.

« Je pense qu’il y a des légions de Agents du SHIELD fans et Daredevil fans et Jessica Jones fans et Luke Cage Ventilateurs. Il y a une très grande base de fans pour ces émissions », a-t-il partagé.

Lorsqu’une question indiquait qu’ils n’avaient pas «réussi», Feige dit que bien que différentes équipes les aient créés, «je pense qu’il y a des légions de fans d’Agents of SHIELD et de fans de Daredevil et de fans de Jessica Jones et de fans de Luke Cage. Il y a une très grande base de fans pour ces émissions. » # TCA21 – Eric Goldman (@TheEricGoldman) 24 février 2021

Pour le moment, au moins les fans de toutes ces émissions Marvel ont « peut-être un jour » de Kevin Feige l’assurance qu’il y a toutes les chances, qu’ils auront à revoir leurs personnages bien-aimés – leur histoire n’est pas encore terminée. La nouvelle nous parvient via Deadline.

