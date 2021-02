Kevin Feige a répondu s’il y aurait une deuxième saison de WandaVision

«WandaVision» est la première série de Univers cinématographique Marvel sur le service de streaming Disney + et depuis son arrivée, il a réussi à satisfaire ce que les fans demandaient. Chaque semaine, nous avons un nouvel épisode plein de mystères et de révélations qui peuvent être importants non seulement pour les personnages de la série, mais pour toute la franchise à l’avenir.

Nous avons actuellement sept chapitres, jusqu’à en terminer neuf au total de cette première tranche, qui le dernier arrivera le 5 février. On a beaucoup parlé de la suite de l’histoire, depuis Wanda Maximoff et Vision Ce sont deux des personnages les plus appréciés des fans de la MCU, et nous avons déjà des voix autorisées pour savoir comment tout se passe.

Récemment, qui a parlé était Jac Schaeffer: « Je ne peux pas parler de la saison 2. Cela s’inscrit vraiment dans la philosophie de Marvel. Kevin Feige est si doué pour se présenter et dire: » voici ce qui va se passer « ou » c’est là que tout se passe. « Une deuxième saison est. pas quelque chose dont on peut encore parler « . Or celui qui élevait la voix n’était ni plus ni moins que Kevin Feige.







Le président de Studios Marvel s’est entretenu avec les médias américains Date limite et a déclaré: « Je suis dans Marvel depuis trop longtemps pour dire un » non « définitif à quoi que ce soit en ce qui concerne une deuxième saison de WandaVision ». C’est à dire que pour le moment il n’y a pas de plan pour un deuxième versement, mais Feige assuré: « Lizzie Olsen passe de WandaVision au film Doctor Strange ».

L’idée des créations est élargir le plus possible l’univers, selon les mots de Kevin. Il a également avancé que ‘Madame. Marvel ‘aura un mouvement similaire à WandaVision, passant de la série Disney + à la bande’ Captain Marvel 2 ‘. Bien que la série puisse attirer plus de public, il est clair que les films seront primordiaux.