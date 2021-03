Kevin Feige a parlé de l’avenir de The Falcon et The Winter Soldier dans le MCU

Vendredi 19 mars est arrivé Le faucon et le soldat de l’hiver, la nouvelle série au sein du Univers cinématographique Marvel sur le service de streaming Disney +, laissant des réactions différentes parmi les fans et une grande confusion à la fin de l’épisode qui a révélé un nouveau Captain America. Celui qui a parlé de l’avenir du programme était Kevin Feige, président de la société de production. A-t-il dit quelque chose à propos d’une deuxième saison?

Les stars du spectacle Anthony Mackie (Falcon) et Sebastian Stan (Winter Soldier), qui a récemment avoué qu’il avait des problèmes financiers alors qu’il était acteur du MCU, et se trouve six mois après les événements développés dans ‘Avengers: Endgame’. Les deux personnages ils devront s’attaquer tout au long des six chapitres avec l’héritage d’être le prochain Steve Rogers pour la société.

Après le lancement de WandaVision on parlait de la possibilité d’avoir une deuxième saison, mais cette option pour le moment a été écartée et cette histoire se poursuivra dans le deuxième film Doctor Strange, qui mettra en vedette la participation de Wanda Maximoff. Maintenant, la même chose est discutée, mais pour les séries Sam Wilson et Bucky Barnes. Qu’est-ce que Kevin Feige a dit à Collider?

« Nous l’abordons vraiment comme nous le faisons avec les films, ce que nous ferions mieux de faire aussi bien, sinon nous ne pourrons pas en faire un autre. Si nous pouvions en faire un autre, il y a certainement des idées. J’ai entendu dire, et c’était clair avec WandaVision., qui va vraiment aller et venir entre la série Disney + et les fonctionnalités de Marvel Studios. Où les personnages apparaissent et ce que ce sera parfois dans une saison 2 droite et parfois dans un et ensuite une saison supplémentaire. Nous n’allons tout simplement pas dire qui fait quoi de bien cette seconde. « il expliqua.

C’est clair que n’a pas fermé la porte à un deuxième opus avec Falcon and the Winter Soldier, même s’il ne serait pas rare de suivre les traces de WandaVision, car le scénariste Malcolm Spellman a assuré que l’émission sera liée à plus de productions: « Je peux penser à trois projets dont je ne peux pas parler », il a souligné. Bien que tout indique qu’il n’y aura qu’une seule saison, nous verrons plus de personnages dans le futur.