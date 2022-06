Kevin Feige a failli quitter Marvel pour rejoindre DC Comics

merveille

Dans le passé, Kevin Feige avait des différends avec un autre cadre de Marvel qui le surveillait et qui l’étouffait, alors il a négocié avec DC.

© GettyKévin Feig

Kévin Feig aujourd’hui, il est synonyme de succès et l’un des esprits créatifs les plus importants derrière le Univers cinématographique Marvel. Personne de sensé ne pourrait remettre en question les idées du dirigeant visionnaire qui a contribué à bâtir la franchise la plus réussie de l’histoire du septième art. Cependant, tout n’a pas toujours été facile pour Feige, qui a eu par le passé de sérieux différends avec un autre des responsables de la marque.

C’était à propos de Ike Perlmutterancien chef du secteur télévision de merveilleavec qui il a eu de graves différends personnels et professionnels qui ont érodé le quotidien de Kévin Feig dans l’entreprise pendant cette période. La fatigue a conduit ce cadre talentueux à négocier directement avec Warner Bros. sauter du trottoir et prendre en main Univers étendu DC.

Une affaire impressionnante

Selon un rapport des médias Palet: « Kevin Feige était en négociations très sérieuses avec Warner Bros. Pictures pour diriger l’univers étendu de DC à un moment où il voulait échapper à la surveillance créative d’Ike Perlmutter. ». Que serait-il advenu de la guerre tacite entre Marvel et DC qui remporte actuellement la première entreprise en grande partie pour la performance de Kévin Feig?

Beaucoup soulignent que le remplacement Walter Hamadaen tant que chef du domaine de Films DCcela aurait signifié une grande distinction pour la marque, d’autant plus que les films sous la supervision de Hamada étaient des échecs avec des questions importantes d’une grande partie du fandom qui veut voir la vision de Hamada l’emporter. Zack Snyder dans le DCUE. Kevin Feige aurait été une solution !

D’autre part, merveille il aurait sûrement accusé le coup de perdre le cerveau derrière le Univers cinématographique qui a le plus augmenté au cours de la dernière décennie et qui a réussi à s’étendre même au monde de la télévision avec des séries importantes sur la plateforme Disney+. La vision de Feige est essentielle pour faire du MCU la franchise qui domine aujourd’hui l’industrie hollywoodienne avec un contenu de qualité et les histoires les plus convaincantes dans un genre sans fin.

