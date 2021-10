Kevin Feige a expliqué la vraie raison pour laquelle Marvel a changé le calendrier de sortie

in

Les nouvelles et dernières nouvelles de merveille Les studios ont surpris, mais aussi attristé leurs millions de fans à travers le monde. Après avoir subi des retards et beaucoup attendu la pandémie de COVID 19, les fans de la franchise ont maintenant trouvé de nouveaux changements.

Il y a quelques jours à peine, merveille a annoncé que ses films qui sortiront l’année prochaine ont changé de date. Thor, Black Panther, Les Merveilles, Ant-Man et Dr. Strange sont quelques-uns de ceux qui ont été impliqués dans un nouveau calendrier MCU. Les films, qui étaient prévus pour le début de 2022, sortiront désormais en salles, mais au milieu ou à la fin de l’année.

C’est pourquoi les fans ont demandé quelques explications et Kevin Feige n’a pas hésité à les donner. D’après ce qu’il a révélé, dans une récente interview, les modifications étaient dues aux délais de production. « Ce sont des équipes de production et d’équipe et parce que nous avons tellement de créneaux, nous pouvons simplement les déplacer» Étaient ses mots exacts.

À tel point que, apparemment, la décision de retarder certains des films les plus attendus n’était rien de plus que de combler les espaces. Bien sûr, apparemment, changer les dates est déjà devenu quelque chose de typique de la société, qui a également modifié certaines premières en 2020. Bien que, à cette occasion, ils aient eu une plus grande explication.

Au cours de cette 2021, merveille Il a refait surface après l’arrêt dû à la pandémie de COVID. Il n’y a pas eu de premières MCU l’année dernière, donc tout ce qui est arrivé cette année était une rage totale. Vivre les premières hybrides entre cinéma et Disney+, le studio s’est imposé, une nouvelle fois, comme l’un des favoris du public puisque ses productions ont été les plus vues.

