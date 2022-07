Kevin Feige a expliqué à quoi ressemblera l’avenir du MCU

in

merveille

Le président de Marvel était présent à la conférence de presse avant la première de Thor : Amour et tonnerrea anticipé quelques annonces et compté les plans de l’étude.

© GettyAdmirez le CinemaCon de cette année. Il y a beaucoup de MCU à venir.

En 2008, quand Jon Favreau réalisé le premier film Hombre de Hierro Oui Disney était encore à l’horizon lointain de merveilleil y avait peu de gens qui avaient vraiment confiance dans l’avenir du Univers cinématographique Marvel (MCU). C’est pourquoi, alors qu’il n’existait même pas en tant que concept et que les fans ne savaient pas que l’une des franchises les plus importantes de l’histoire du cinéma arrivait, Kévin Feig ont commencé à façonner cette saga avec beaucoup d’optimisme et de confiance qu’ils feraient quelque chose de grand.

Il faut dire que, clairement, le temps lui a donné raison et ces 15 dernières années le MCU il est devenu le propriétaire absolu de la poule aux œufs d’or. Lorsque les studios font des premières et prient pour qu’ils réussissent au box-office, la société commandée par Kévin Feig sait que tout ce qui arrive dans les salles avec le cachet de MCU ça va être vu et coupé des billets partout dans le monde.

Dès lors, il est déjà logique de penser que l’avenir de merveille c’est toujours planifié des années à l’avance. C’est quelque chose qui a été vu depuis longtemps avec les scènes post-crédit où les films suivants sont vendus et certains des personnages qui seront vus à l’avenir sont racontés. Lors de la récente conférence de presse de Thor : Amour et tonnerre où spoilers était présent, feige Il a parlé de ce qui nous attend pour la saga.

+ Qu’adviendra-t-il du MCU

Dans l’une des questions qu’ils ont posées Kévin Feig lors de la conférence de presse, il a été fait référence au moment où Natalie Portman je lève le Mjolnir dans Comic Con de San Diego 2019. A partir de cette référence, il a été interrogé sur l’événement de culture pop qui aura lieu en Californie entre le 21 et le 24 juillet. Après avoir confirmé la présence de merveilleassuré: « Nous sommes ravis. C’est la première fois depuis que nous étions sur scène il y a trois ans pour parler de ce film et de tant d’autres. ».

feige a rappelé que presque toutes les productions annoncées en 2019 ont déjà vu le jour et ont fait remarquer qu’elles étaient « excité d’aller parler de l’avenir ». En ce sens, l’hôte a demandé jusqu’où dans le futur ils avaient prévu le MCUauquel le président de merveille a répondu : « Nous voyons toujours 5, 10 ans devant nous, et les changements, les rebondissements. Mais c’est à peu près tout ce que nous allons habituellement pour commencer à le construire. ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂