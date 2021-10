Kevin Feige a été empêché d’amener Daredevil, Punisher et Ghost Rider dans le MCU

Les fans de Marvel ont souvent discuté des personnages qu’ils aimeraient voir introduits dans le MCU, et actuellement Daredevil a reçu beaucoup de presse grâce aux rumeurs sur Internet selon lesquelles Charlie Cox pourrait être considéré comme l’avocat devenu combattant du crime dans le futur du MCU grâce à l’ouverture du multivers et aux boucles qu’il crée en permettant aux personnages d’autres univers Marvel de simplement tomber dans le Univers cinématographique Marvel sans avoir à trop expliquer.

Cependant, la sortie d’un nouveau livre a révélé, entre autres, que si de nombreux fans ont toujours cru que Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, The Punisher et bien d’autres manquaient à l’univers tentaculaire de Marvel parce que Marvel Studios voulait initialement se concentrer sur Les Vengeurs et pas tellement les héros les plus sombres de la bande dessinée, ce n’est apparemment pas le cas.

La nouvelle publication intitulée L’histoire de Marvel Studios : la fabrication de l’univers cinématographique Marvel raconte comment Kevin Feige et son équipe ont réussi à passer d’une entreprise avec l’idée de faire leurs propres films à partir de leurs propres histoires, au créateur de la série de films individuels la plus interconnectée et du film le plus vendu de tous les temps (pour un temps) . En plus des détails sur les films et les personnes derrière eux, il existe également un certain nombre d’extraits d’informations qui, pour tout fan de Marvel Studios, seront fascinants à lire. L’un de ces extraits implique les nombreux personnages de Marvel qui semblaient avoir été abandonnés par le MCU comme étant de nature trop « adulte », et comment ce n’était pas par choix que beaucoup d’entre eux ont été exclus du plaisir.

Au cours des années, casse-cou, Le punisseur et Cavalier fantôme ont tous fait des sorties au cinéma avant la MCU’ s création, et il a fallu un certain temps à Marvel pour récupérer les droits de ces personnages et d’autres qui avaient été vendus au fil des ans avant que la société ne décide qu’ils devraient vraiment sortir leurs propres films, et quand ils l’ont fait, il semble qu’il n’y avait jamais eu d’option pour Kevin Feige d’amener ces personnages dans son monde en expansion, car Marvel Entertainment s’assurait plutôt que Marvel Studios n’y avait pas accès.

Le livre dit: « Alors que de nombreux observateurs supposaient que toute cette écurie de personnages irait directement dans le processus de développement de films de Marvel Studios, il a été décidé par les plus hauts responsables de Marvel Entertainment que, parce que le côté cinéma était déjà profondément engagé dans leurs personnages Avengers à succès, et l’imminente gardiens de la Galaxie personnages, que les rapatriés aideraient plutôt à construire un empire télévisé sous le contrôle direct de Marvel Entertainment (entièrement séparé de Marvel Studios). »

Cela ne voulait pas dire que Feige ne voulait pas mettre la main sur les personnages, car Marvel Studios a demandé à ce que les personnages soient disponibles mais a en fait été refusé. Le livre poursuit : « Le côté film n’avait aucun contrôle sur ces personnages, malgré leur intérêt à les développer. Au lieu de cela, ils sont tous allés chez Marvel Entertainment. Cavalier fantôme apparaît dans Agents du SHIELD, et les autres ont été placés dans différentes séries de streaming. »

Bien sûr, maintenant, les choses ont considérablement changé. Marvel Studios supervise à la fois les sorties de films et de télévision et a connu un succès retentissant depuis le lancement de sa branche TV sur Disney + avec WandaVision. Avec des gens comme Loki et Le faucon et le soldat de l’hiver continuer le succès, et plus comme Oeil de faucon, Mme Marvel, Elle-Hulk, Chevalier de la Lune et qui sait combien d’autres à venir, il n’y a qu’un seul maître de cérémonie en ce qui concerne la sortie de Marvel et cela signifie que la seule question maintenant n’est pas si, mais quand Kevin Feige et Co décident que le moment est venu de réintroduire ces personnages dans le récit. Cette nouvelle provient de ComicBook.com.