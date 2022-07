Kevin Feige a déclaré que Fantastic Four ne serait pas un film d’origine

merveille

Les fans de Marvel savent déjà qu’un nouveau film Fantastic Four les attend dans le futur et en ce sens, Kevin Feige a parlé du projet.

©IMDBMonsieur Fantastique

Les Les quatre Fantastiques a fait ses débuts dans le monde des romans graphiques en novembre 1961 en tant que première famille de bandes dessinées surpuissantes créée par Stan Lee et Jack Kirby. C’est dans cette même collection que bon nombre des personnages les plus importants de la marque ont eu leur baptême du feu, tels que Galactus, Silver Surfer, Black Panther, The Inhumans et bien d’autres. Sûrement pour toutes ces raisons, les dirigeants en charge du MCU veulent marquer un Home Run avec le film de Les quatre Fantastiques.

La vérité est que le Les quatre Fantastiques ils sont allés au théâtre et ont eu trois films assez oubliables. Le premier en 2005 avec sa suite en 2007 qui a également présenté le Silver Surfer comme une menace potentielle s’est allié contre les intentions de Galactus, qui est apparu comme un nuage étrange et non avec son look classique. En 2015, il y a eu un redémarrage basé sur la série les quatre fantastiques ultimes. Aucun de ces films n’a été considéré comme un succès !

C’est peut-être pour ça Kévin Feig sait à quel point il est important de revenir dans la famille numéro un des super-héros et de les ramener sur grand écran, cette fois, dans le cadre de la Univers cinématographique Marvel dans ce qu’on appelle La saga multivers. La phase 4 du MCU a eu son prologue avec la version de Reed Richards personnifiée par John Krasinski qui a fait ses débuts dans Doctor Strange dans le multivers de la folie.

L’acteur va-t-il continuer Bureau donner vie à M. Fantastique ? Certains suggèrent qu’il devrait également reprendre la direction du film après que Jon Watts ait quitté son poste dans le projet pour rejoindre en tant que cinéaste responsable d’une série de guerres des étoiles. C’est dans ce cadre qu’il parlait Kévin Feig avec Le journaliste hollywoodien et laissé quelques détails sur Les quatre Fantastiques.

Les Fantastic Four n’auront-ils pas d’origine dans le MCU ?

« Beaucoup de gens connaissent déjà l’histoire de son origine. Beaucoup de gens connaissent les bases. Comment pouvons-nous prendre cela et apporter quelque chose qu’ils n’ont jamais vu auparavant ? Nous avons placé la barre très haute pour vouloir porter cela à l’écran. »a exprimé le grand stratège qui a le Univers cinématographique Marvel concernant le futur film du Les quatre Fantastiques qui fera ses débuts avec le début de la phase 6 de ce multivers.

Cependant, dans le passé Kévin Feig fait des commentaires similaires sur Docteur étrange Ce n’était pas une histoire d’origine. La création du Sorcier Suprême figurait en bonne place dans ce film. Il est donc très possible que certains aspects d’origine de Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm et The Thing soient utilisés dans son film, même s’il faudra peut-être quelques années avant que nous le sachions avec certitude.

le fandom de merveille reste à l’affût de toute nouvelle concernant Les quatre Fantastiquessurtout après que le fancast par excellence de M. Fantastic, John Krasinski, ait fait de même dans la suite de Docteur étrange même avec une référence directe à sa famille dans le court laps de temps que ce super-héros a passé à l’écran pendant le film Master of the Mystic Arts. Il semble que le Les quatre Fantastiques suivra le même chemin homme araignée dans le MCU sans son origine définie à l’écran.

