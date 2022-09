Kevin Federline revient sur ses commentaires sur le père de Britney Spears après avoir obtenu une ordonnance d’éloignement contre lui

Au milieu des interviews révélatrices de Kevin Federline concernant Britney Spears et la relation qu’elle entretient avec ses deux fils, Sean, 16 ans, et Jayden, 15 ans, Federline revient maintenant sur ses précédents commentaires sur le père de Spears.

Federline avait déjà parlé de Jamie Spears dans une interview avec le Daily Mail, le félicitant d’avoir « sauvé » Britney en la plaçant sous tutelle.

Britney s’est prononcée à plusieurs reprises contre sa tutelle, qui a pris fin en novembre 2021, la qualifiant d ‘ »abusive » au tribunal. Au cours de l’intense bataille juridique, la chanteuse de « Circus » a déclaré à un juge qu’elle pensait que son père devrait être emprisonné pour le traitement qu’il lui avait réservé.

Elle a allégué que « toute sa famille » avait refusé de l’aider alors qu’elle était forcée de faire des choses contre sa volonté, notamment de donner « des tonnes de sang chaque semaine » et de se faire poser un stérilet contre son gré.

Kevin Federline insiste sur le fait que Jamie Spears a « sauvé » Britney.

Les commentaires de Federline à propos de Jamie Spears ont immédiatement provoqué un contrecoup majeur, surtout après que Britney eut publiquement condamné son père.

« Tout cela a été difficile à regarder, plus difficile à vivre, plus difficile à regarder mes garçons traverser qu’autre chose », a déclaré Federline. ‘Ça a été dur. C’est la chose la plus difficile que j’ai eu à faire dans ma vie. »

« J’ai vu cet homme qui se souciait vraiment de sa famille et qui voulait que tout se passe bien », a-t-il poursuivi. ‘Quand Jamie a pris le relais [the convervatorship], les choses se sont mises en ordre. Il lui a sauvé la vie. »

Federline a même partagé qu’il était prêt à ce que ses deux fils se réconcilient avec leur grand-père, malgré les actions qu’il a prises contre Jamie Spears dans le passé.

Jamie Spears a déjà été accusé d’avoir eu une altercation physique avec le fils de Britney.

En 2019, selon US Weekly, Federline a déposé un rapport de police et a obtenu une ordonnance restrictive contre Jamie après une altercation entre lui et Sean, alors âgé de 13 ans.

L’ordre avait été obtenu après une altercation physique entre Jamie et Sean dans le condo de Jamie en août 2019. Federline a affirmé que Jamie avait enfoncé une porte pour se rendre à Sean et l’avait attrapé une fois qu’il était dans la pièce.

« Jamie a un tempérament, ce qui n’est un secret pour personne dans la famille », a déclaré une source aux États-Unis. « Heureusement, Britney a fait ce qu’il fallait et a emmené ses garçons en sécurité et loin de son père. Tout l’incident a été très bouleversant pour elle et ses garçons. Kevin était et est toujours furieux.

Federline et son avocat, Mark Vincent Kaplan, se sont rendus au tribunal à la suite de l’incident pour une audience d’urgence afin de demander une ordonnance restrictive contre Jamie.

Les réclamations contre Jamie Spears ont permis à Kevin Federline d’obtenir la garde principale de ses fils.

L’ordre a été accordé sans objection du père de Britney et lui interdit de voir Sean et Jayden pendant les trois années suivantes. Cela a également réduit la garde de Britney de ses fils, qui avait été partagée à 50-50, mais à la suite de l’ordonnance, Federline a reçu 70% et Britney a reçu 30% des droits de garde sans surveillance.

Dans l’interview de Federline avec le Daily Mail, l’ancien danseur remplaçant a affirmé qu’il « accueillerait de nouveau Jamie dans la vie des garçons ».

« Si c’est ce que les garçons voulaient », a déclaré Federline. « Je n’ai aucune rancune envers Jamie Spears. Les gens font des erreurs. Je me sens mal pour lui. J’ai l’impression qu’il a été mis à l’épreuve. »

Bien que Federline ait changé de ton et partagé son optimisme quant à la réconciliation de ses fils avec Jamie, en 2020, le plus jeune fils de Federline et Spears, Jayden, a critiqué son grand-père lors d’un live sur Instagram.

Au cours de la vidéo de 20 minutes, un abonné a écrit : « Tue ton grand-père », Jayden a répondu : « Mon frère, je pensais la même chose. »

Puis, lorsqu’un fan a demandé à l’adolescent: «Est-ce que ton grand-père est un con?», Jayden a répondu: «Ouais, c’est un assez gros con. Il est plutôt putain de gay comme merde. Il peut aller mourir.

