Kevin Costner rend hommage à Ray Liotta, co-vedette de Field of Dreams : « Maintenant, Dieu a Ray »

De nombreuses stars hollywoodiennes ont rendu hommage à l’acteur vétéran Ray Liotta après le Affranchis la mort subite de l’étoile. Kevin Costner, qui a partagé la vedette avec Liotta dans le film à succès Champ de rêvesrejoint bien d’autres avec un hommage posté à son Twitter Compte. Costner a inclus un clip vidéo d’une scène qu’il a partagée avec Liotta dans Champ de rêves tout en révélant qu’il s’agissait d’un moment non scénarisé qui s’est avéré être parfaitement capturé sur film, comme s’il s’agissait d’un cadeau d’en haut.

« Dévasté d’apprendre la nouvelle du décès de Ray Liotta », a déclaré Costner. « Bien qu’il laisse un héritage incroyable, il sera toujours ‘Shoeless Joe Jackson’ dans mon cœur. Ce qui s’est passé à ce moment du film était réel. Dieu nous a donné cette cascade. Maintenant, Dieu a Ray. »

Sorti en 1989, Champ de rêves raconte l’histoire d’un fermier (Costner) qui construit un terrain de baseball sur ses terres, attirant les fantômes des légendes du baseball du passé. Cela inclut notamment Liotta dans le rôle de « Shoeless Joe Jackson », car le film est basé sur le roman original de WP Kinsella. Joe sans chaussures. Le film a été un grand succès au box-office et a été nominé pour plusieurs Oscars. Avec une popularité durable, il a été rapporté l’automne dernier qu’un Champ de rêves le redémarrage est en préparation en tant que série télévisée sur le service de streaming Peacock de NBCUniversal.

La nouvelle de la mort de Ray Liotta a été un grand choc pour les fans et les amis car il n’y a eu aucun signe avant-coureur apparent menant à son décès. Il avait été sur place en République dominicaine pour tourner son prochain film, Eaux dangereuseslorsqu’il serait mort dans son sommeil à l’âge de 67 ans. On ne sait pas pour combien de séquences il avait tourné Eaux dangereuses mais Liotta apparaîtra dans de nombreux autres films et émissions de télévision à titre posthume.

En juillet, Liotta apparaîtra dans un rôle majeur dans la série Apple TV+ Oiseau noir. La série met en vedette Liotta en tant que policier dont le fils trafiquant de drogue se retrouve dans un pénitencier pour criminels aliénés où il se lie d’amitié avec un tueur en série. Oiseau noir Le showrunner Dennis Lehane a publié une déclaration après le décès de Liotta dans laquelle il a déclaré que c’était un honneur d’avoir travaillé avec l’acteur légendaire.

« C’était, littéralement, l’aboutissement d’un rêve de toute une vie de travailler avec Ray Liotta », a déclaré Lehane, via Variety. Quelque chose de sauvage, je l’ai trouvé l’acteur américain le plus électrique de sa génération. Au cœur d’une performance de Ray Liotta se trouvait une dualité qu’il ne pouvait pas tout à fait contrôler ; Je soupçonne que ce n’était pas conscient. Cela ressemblait plutôt à quelque chose qui était enfermé dans son ADN. Lorsque son personnage était menaçant et dangereux, il ne pouvait toujours pas cacher complètement le gentil petit garçon à l’intérieur. Quand le personnage était charmant, voire affectueux, on pouvait encore sentir quelque chose de volatil bouillonner en dessous. »

Oiseau noir sera diffusé le 8 juillet 2022 sur Apple TV+.





