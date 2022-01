Kevin Costner réalisera et jouera dans New Western Movie Horizon

Yellowstone La star Kevin Costner vient de décrocher son prochain rôle principal dans un film occidental, mais cette fois, il sera également de retour dans le fauteuil du réalisateur pour la première fois depuis 2003 Gamme ouverte. Costner est à bord pour diriger la période Western Horizon la production devrait commencer dans l’Utah le 29 août. Costner devrait également jouer dans le film en plus de le produire et de le financer par l’intermédiaire de sa société de production Territory Pictures.

Les détails complets de l’intrigue n’ont pas été révélés sur le projet ou le personnage de Costner. Aucune annonce de casting supplémentaire n’a encore été faite non plus, mais le casting devrait commencer en février. Ce qui a été dit à propos du tsory, c’est qu’il relatera « une période de 15 ans à multiples facettes d’expansion et de peuplement de l’ouest américain avant et après la guerre civile ».

« L’expansion de l’Amérique vers l’ouest était semée d’embûches et d’intrigues, des éléments naturels aux interactions avec les peuples autochtones qui vivaient sur la terre, en passant par la détermination et souvent la cruauté de ceux qui cherchaient à s’y installer. » Costner a dit du film, par Date limite. « Horizon raconte l’histoire de ce voyage d’une manière honnête et ouverte, mettant en évidence les points de vue et les conséquences des décisions de vie et de mort des personnages.

Il est significatif que Costner ait choisi ce film comme son prochain film en tant que réalisateur. Il a été acclamé pour son travail passé, qui comprend le gagnant du meilleur film Dance avec les loups sorti en 1990. Il a également joué et produit ce film, qui a également valu à Costner deux Oscars en tant que producteur et réalisateur. Costner a également réalisé 1997 Le facteur, dans lequel il a également produit et joué, ainsi que des films de 2003 Gamme ouverte, qui mettait en vedette Costner dans un rôle principal aux côtés de Robert Duvall.

Kevin Costner continue de jouer dans la série Western Yellowstone de Paramount





Réseau primordial

Pendant ce temps, Kevin Costner est également une star et producteur exécutif de la série Paramount Network Yellowstone, qui a présenté sa quatrième saison en novembre. La série continue d’être un mastodonte d’audience pour le réseau et a été acclamée par des récompenses. Costner et les autres membres de la distribution ont été nominés pour le meilleur ensemble aux prix de la Screen Actors Guild. Le spectacle vient également d’être nominé pour le meilleur drame épisodique après le début de la saison 4.

Yellowstone suit les conflits le long des frontières communes d’un grand ranch de bétail, d’une réserve indienne et de promoteurs immobiliers. Avec Kevin Costner, le spectacle met en vedette Luke Grimes, Wes Bentley, Kelly Reilly, Cole Hauser et Gil Birmingham. Taylor Sheridan et John Linson ont créé le spectacle pour Paramount Network. En raison de sa popularité continue, il a également reçu sa propre série dérivée de préquelle appelée 1883, qui a été créée sur Paramount + en décembre avec une audience élevée et de bonnes cotes d’écoute. Une autre retombée, 6666, est également en développement chez Paramount+.

La cinquième saison de Yellowstone devrait être diffusé plus tard cette année sur Paramount Network. Horizon n’a pas encore de date de sortie officielle attachée.





