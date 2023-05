Kevin Costner quittera Yellowstone après la saison 5

Kévin Costnerqui joue le rôle principal de John Dutton dans la série télévisée à succès Yellowstonene reviendra pas dans la série après la saison 5, selon HE. Il a déjà été rapporté que Costner et le co-créateur de la série, Taylor Sheridan, avaient des désaccords sur les engagements de tournage de l’acteur pour les épisodes restants de la saison en cours. De plus, il n’y a toujours pas de mise à jour sur le moment où les acteurs et l’équipe reviendront au Montana pour terminer le tournage des épisodes. Yellowstone a été un favori des fans ces dernières années, avec des millions de téléspectateurs à l’écoute de chaque épisode. L’émission dépeint les luttes de la famille Dutton alors qu’elle se bat pour protéger sa terre et sa famille des forces modernes qui menacent son mode de vie traditionnel.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Cette nouvelle survient après que le président de Paramount Network, Keith Cox, a fait part de ses inquiétudes concernant l’avenir de Kevin Costner avec l’émission. Lors d’une récente table ronde sur la série, Cox a déclaré que le réseau est « très confiant » que Costner continuera à faire partie de l’émission. On ne sait pas quel impact le départ annoncé de Costner aura sur la série et si le réseau tentera de continuer l’émission sans lui. Cox a dit :

« Ce que je peux dire, c’est que notre star, le visage de notre émission et le producteur exécutif, sont très confiants qu’il va continuer avec notre émission. »

Pendant ce temps, Costner s’aventure sur un nouveau territoire avec sa prochaine série documentaire western, L’Ouest de Kevin Costner. L’émission comportera huit épisodes et explorera les mythes et légendes de l’Ouest américain, offrant une nouvelle perspective sur l’histoire de la région. Costner, qui a joué dans des westerns populaires comme Dance avec les loups et Gamme ouverte, animera et produira la série. L’émission a été annoncée lors de la présentation initiale d’A&E Networks en 2023, et sa date de sortie n’a pas encore été confirmée.





L’avocat de Kevin Costner répond à la controverse entourant le tournage de Yellowstone

Primordial

L’avocat de Kevin Costner, Marty Singer, a réfuté les affirmations selon lesquelles il était « difficile de travailler avec l’acteur » dans une émission qu’il s’est battue pour réussir. Singer a déclaré que les histoires étaient « un mensonge absolu » et a qualifié de « ridicule » que quiconque suggère que Costner n’était disposé à travailler qu’une semaine au cours de la seconde moitié de la saison 5 de Yellowstone. Selon Singer, Costner est passionné par la série et est allé au-delà pour assurer son succès.

« L’idée que Kevin n’était disposé à travailler qu’une semaine sur la seconde moitié de la saison 5 de Yellowstone est un mensonge absolu. C’est ridicule – et quiconque suggère qu’il ne faut pas le croire une seule seconde. Comme tous ceux qui savent quoi que ce soit sur Kevin et est bien conscient, il est incroyablement passionné par la série et s’est toujours surpassé pour assurer son succès. »

Dans un développement séparé, Costner a été aveuglé par la nouvelle de son divorce imminent avec Christine Baumgartner, qui a été déposée en invoquant des « différences irréconciliables ». Le couple était marié depuis 18 ans et possédait trois maisons, mais ils ne possédaient rien en commun en raison d’un accord prénuptial. La nouvelle a été un choc pour Costner et son représentant a publié une déclaration disant: « C’est avec une grande tristesse que des circonstances indépendantes de sa volonté se sont produites et ont obligé M. Costner à participer à une action en dissolution de mariage. »