Kevin Costner décroche le Golden Globe du meilleur acteur pour Yellowstone

Peu après Yellowstone a fait sa pause de mi-saison, star de la série Kévin Costner a remporté un Golden Globe Award pour sa performance en tant que John Dutton. L’acteur n’est pas étranger à cet honneur puisqu’il a remporté son premier Golden Globe en 1991 pour son travail dans Dance avec les loups. Suite aux nominations supplémentaires pour les films JFK et Tasse en métalCostner gagnerait à nouveau en 2013 pour son rôle dans la série limitée Hatfield et McCoy. Cette nouvelle victoire marque sa première nomination depuis.





Costner a remporté le prix du meilleur acteur dans une série télévisée ou un drame, et c’était la seule nomination à l’événement pour Yellowstone. Les autres nominés comprenaient Jeff Bridges dans le rôle de Dan Chase, alias Henry Dixon, alias Johnny Kohler pour FX’s Le vieil homme; Diego Luna dans le rôle de Cassian Andor pour Disney+ Star Wars : Andor; Bob Odenkirk dans le rôle de Jimmy McGill, alias Saul Goodman, alias Gene Takavic pour AMC Tu ferais mieux d’appeler Saul; et Adam Scott dans le rôle de Mark Scout pour Apple TV+ Rupture.

L’acteur n’était pas présent pour accepter le prix, comme l’a noté au programme la présentatrice Regina Hall. Sa réaction à l’absence de Costner semble avoir été un moment fort pour de nombreux téléspectateurs qui regardent les Golden Globes. Elle n’a pas pu s’empêcher de rire en lisant sur le téléprompteur que Costner se réfugiait à Santa Barbara, remarquant sarcastiquement que l’acteur avait besoin de prières.





Yellowstone se renforce dans sa cinquième saison

Réseau primordial

Créé par Taylor Sheridan et John Linson, Yellowstone a fait ses débuts à l’origine en 2018. Il a constamment recueilli un grand nombre de téléspectateurs et de succès, maintenant à mi-chemin de sa cinquième saison et toujours aussi populaire. Costner a récemment expliqué qu’il n’avait l’intention de faire qu’une seule saison, mais avant qu’il ne le sache, ils sont arrivés si loin. Il ne dit pas exactement combien de temps il fera partie de l’univers, au-delà de dire qu’il quittera son rôle de John Dutton à un moment où il se sentira bien.

« Je n’allais faire qu’une seule saison, mais j’en ai fait autant », a déclaré l’acteur à USA Today. « Je donne tout ce que je peux pour ce que je fais. Mais au moment où je sens que ce n’est pas bien, je vais juste m’éloigner. »

Yellowstone reviendra sur Paramount Network avec sa première mi-saison 5 à l’été 2023.