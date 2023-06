Kevin Costner a contracté une hypothèque pour financer la série de films Horizon : « Je l’ai fait sans réfléchir »

Marantz NR1200 + PRIME TOWER - Ensemble stéréo

Les Prime Tower vous permettent de ressentir toutes l'intensité et la tonicité des bandes-son de vos films d'action, séries TV, concerts ou jeux vidéo. Des enceintes dynamiques et engageantes capables de reproduire des basses profondes et explosives, et vous faire taper du pied à l'écoute de vos albums préférés. Les deux haut-parleurs de grave 16,5 cm vous assurent une reproduction optimale des basses fréquences. Aucune autre enceinte ne vous offrira des graves aussi profonds et tendus. L'harmonisation des haut-parleurs des Prime Tower avec les autres séries Prime et Ultra permet une association performante et transparente pour vous faire ressentir tous les détails des bandes son et vous transporter en plein coeur de l'action. Le haut-parleur médium de 11 cm assure une reproduction saisissante de réalisme sur les voix et les chants, jamais une enceinte ne vous aura fait autant frissonner. Grâce à la technologie de filtrage CrossMatch et le tweeter à dôme aluminium hérités de la série Ultra, les colonnes SVS Prime Tower délivre un son clair, spacieux et des aigus fins et ciselés. L'amplificateur Marantz NR1200, est un produit hybride, reprenant à son compte les recette audiophile purement stéréophonique de la marque, et en les couplant avec des connecteurs audio ?vidéo, et une passerelle pour l'audio dématérialisé. Le NR1200 utilise des amplificateurs séparés pour le canal gauche et le canal droit, un transformateur de type EI, des condensateurs de puissance ont été conçus sur-mesure. Cette conception améliore la séparation des canaux, réduit la diaphonie. L'amplificateur Marantz est compatible Bluetooth, AirPlay 2, UPnP (DLNA) et Wi ?Fi double bande (2,4 GHz/5 GHz). Mais également Spotify Connect en plus de l'accès aux services de streaming Tidal, Napster, Amazon Music et Deeze. Bien sûr Marantz à intégré la fonction réseau du module propriétaire HEOS. Cette dernière permet d'étendre, via l'achat de produits complémentaires Heos, un multiroom audio complet. Et couplé aux produits Google Assistant, Amazon Alexa et Siri le NR1200 est pilotable à la voix. L'application gratuite disponible sur IOS et Android Marantz AVR Remote App offre aussi la possibilité de contrôler le Marantz NR1200 avec votre smartphone ou tablette.