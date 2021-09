Kevin Bacon revient à ses racines du vendredi 13 dans le thriller du camp de conversion de Blumhouse

Kevin Bacon revient dans le genre de l’horreur après avoir signé pour un nouveau projet Blumhouse qui sera réalisé par le triple nominé aux Oscars John Logan. Kevin Bacon, qui figurait dans l’original Vendredi 13, homme creux et Tu aurais dû partir, produira également le film de manière exécutive avec Scott Turner Schofield. Le film est décrit comme une histoire d’autonomisation LGBTQIA+ qui se déroule dans un camp de conversion gay et a été écrit par Logan, qui fera ses débuts de réalisateur sur le long métrage. Actuellement, Theo Germaine est la seule autre star connue à avoir participé au projet sans titre.

Kevin Bacon est une icône du cinéma depuis des décennies, mais a en fait fait ses débuts dans un film slasher. Il a joué le conseiller du Camp Crystal Lake Jack dans l’original 1980 vendredi 13. Il a été assassiné par une flèche dans la gorge par la mère de Jason, Pamela Voorhees. Ce nouveau thriller de Blumhouse est donc un joli rappel de sa carrière antérieure.

Kevin Bacon a été nominé pour un certain nombre de prix pour son jeu d’acteur, il s’est également taillé une réputation décente en tant que producteur et réalisateur, avec ses débuts en 1996 dans le fauteuil du réalisateur, Perdre la chasse, ce qui lui a valu trois nominations aux Golden Globe Awards. Bacon a récemment été vu à la télévision dans la série Ville sur une colline, et a un certain nombre de films actuellement en production, y compris bizarrerie de l’espace et le prochain remake de The Toxic Avenger.

John Logan a eu une longue carrière d’écrivain à Hollywood, ayant été scénariste sur des blockbusters comme Gladiateur, Sweeney Todd : le démon barbier de Fleet Street, et les films Bond Chute du ciel et Spectre. Il a également créé , écrit et produit le Penny épouvantable série pour Showtime, ainsi que son spin-off, prouvant qu’il est plus qu’à la hauteur pour donner vie à un nouveau film d’horreur. Alors que le projet LGBTQIA+ est sa première fois en tant que réalisateur, il ne fait aucun doute que ses deux dernières décennies dans l’industrie l’ont bien préparé à l’expérience.

Le film Blumhouse rejoindra une vaste gamme de nouveaux projets provenant du studio dans un proche avenir. Fondé il y a un peu plus de vingt ans, le studio s’est imposé comme l’un des plus grands noms du genre horrifique. L’entreprise a participé à des franchises à grand succès comme La purge, activité paranormale et la nouvelle vague de Halloween films, ainsi que le prochain remake de Stephen King’s Allume feu. Le studio apporte également Bienvenue à la Blumhouse de retour sur Amazon Prime Video en octobre, avec quatre nouvelles histoires de terreur juste à temps pour la saison d’Halloween.

Bienvenue à la Blumhouse est décrit comme « quatre nouveaux thrillers électrisants qui sondent les profondeurs des peurs les plus profondes et les plus sombres de l’humanité. Ces contes terriblement tordus rendent hommage aux classiques du genre inoubliables des années 70, 80 et 90 tout en ajoutant une dose de commentaire social contemporain provocateur , qui est devenu une marque de fabrique des films et séries télévisées de Blumhouse. Bienvenue à la Blumhouse Cette collection perturbera, choquera et ravira le public en explorant les horreurs institutionnelles et le surnaturel, tout en continuant à mettre en lumière certaines des nouvelles voix les plus excitantes du genre cinématographique. »

Bien qu’il n’y ait pas encore de date connue pour le film de John Logan avec Blumhouse, Bienvenue à la Blumhouse commencera à diffuser ses deux premiers films le 1er octobre, les deux suivants suivront une semaine plus tard exclusivement sur Amazon Prime. Cette nouvelle est née à Deadline.

Sujets : Blumhouse