Kevin Bacon aimerait toujours revenir sur les tremblements et les plans pour continuer d’essayer

Les Petits Prdiges Coffret Duo Baumes multi-usages sans odeur 30ml et 100ml

Les Petits Prdiges est une marque de cosmétiques naturelle, éco-responsable et Made In France. Notre objectif : Back to Basics! Revenir lessentiel, simplifier la routine beauté et la rendre plus green, en respectant votre peau! Ce Duo est composé d'un Baume Sans Odeur 30ml & 100ml. Pour avoir un baume toujours sur soi, dans son sac main ou la maison ! Pour les peaux les plus sensibles ou sujettes aux allergies, ces baumes neutres, sans odeur, sans huile essentielle et sans allergne viendront nourrir, protéger et apaiser votre peau.