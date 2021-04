Kesha partage TikTok sur la façon de prononcer correctement son nom

La musicienne Kesha a révélé que certaines personnes prononçaient mal son nom depuis des années et des années.

Sérieusement, qui a dit Ketchup? Sûrement personne, non?

« Mais comme il ne l’était pas, le nom se prononce en fait Ke-ta-cha en hongrois. Et donc, j’ai décidé de rendre les choses plus faciles et de le rendre Kesha. »

Kesha est récemment revenue sous les feux de la rampe après une période d’absence du monde de la musique après une cure de désintoxication pour un trouble de l’alimentation, ainsi que sa bataille juridique publique avec son ancien producteur et directeur du label Lukasz ‘Dr Luke’ Gottwald, qu’elle a prétendu avoir abusé et violé. sa.

L’année dernière, elle est revenue avec l’album ‘High Road’ et a déclaré: « Je pense qu’il s’agit de récupérer mon bonheur et ma voix et tous les aspects de ma vie, et de ne pas vivre dans la tragédie de ce que tout le monde sait que j’ai vécu,