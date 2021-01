Kerbal Space Program 2 lancera Kerbonauts avec de nouvelles coiffures et émotions sauvages

Les « Kerbals » sont-ils faits de peur, de plantes ou de la même substance que les orcs de Warhammer 40 000?

Les développeurs du jeu vidéo populaire « Programme spatial Kerbal , « de Private Division et Intercept Games, a lutté avec cette question dans une vidéo YouTube récente tout en parlant de la suite à venir, Kerbal Space Program 2 devrait être lancé en 2022.

Lorsque le jeu tombe enfin, les joueurs peuvent s’attendre à ce que les Kerbals – les astronautes du jeu – se sentent beaucoup plus lorsqu’ils utilisent un vaisseau spatial interstellaire. Dans les moments de frustration, ils hurleront et agiteront leurs mains avant d’essayer à nouveau de faire fonctionner le vaisseau spatial.

« La terreur a toujours été une bonne chose [that] le spectacle Kerbals, « Michael Cook, le producteur exécutif de la franchise KSP à Private Division, a déclaré dans la vidéo. » [a] représentation de nous, de «Oh mon Dieu! Cela ne va pas comme prévu! «

Les joueurs de longue date de KSP connaissent les frustrations et les joies d’essayer de progresser dans un jeu qui simule de si près la physique spatiale, ainsi que les défis de la construction et du lancement des fusées et des engins spatiaux qui peuvent transporter les Kerbals. Plusieurs développeurs ont déclaré que l’humanité des Kerbals est ce qui contribue à la popularité du jeu.

« En ajoutant les Kerbals, vous y apportez [the game] l’émotion qui est bien méritée pour de tels exploits astronomiques », a déclaré Paul Zimmer, animateur 3D et ingénieur de contenu pour Intercept Games.« Sans eux, vous n’obtiendrez pas la réponse dans le jeu de la crainte- des trucs inspirants et explosifs que vous faites dans le jeu. «

Le directeur créatif d’Intercept, Nate Simpson, a ajouté que la présence des Kerbals est une source d’inspiration pour les joueurs qui essaient encore et encore des choses difficiles dans le jeu. Les Kerbals sont censés représenter comment nous pouvons nous élever dans l’espace en faisant des erreurs à plusieurs reprises et en apprenant d’elles.

« Ils ne font que la mauvaise chose tout le temps », a ajouté Simpson à propos des Kerbal, « mais d’une manière ou d’une autre, ils sont tombés dans une civilisation interstellaire. »

Les principaux changements apportés aux Kerbals dans KSP 2 incluent plus d’expressions faciales, plus de coiffures, des personnalités plus distinctives et des réponses hilarantes (et mignonnes) aux forces physiques qu’ils ressentent lorsqu’ils traversent l’espace, si la vidéo teaser est une indication.

D’après ce que les développeurs nous disent, les Kerbals répondent encore plus nettement s’ils sont soumis à beaucoup de « forces G » – une « force G » étant l’équivalent de la gravité terrestre. Les astronautes de la Station spatiale internationale ont connu ces dernières années 7 à 8 forces G lors de rentrées inhabituelles dans l’atmosphère terrestre, bien que 3 ou 4 forces G soient plus typiques.

KSP 2 était censé baisser en 2020, mais a été retardé plusieurs fois alors que la société s’efforçait d’atteindre un «ensemble stable et soigné» pour les fonctionnalités du jeu, Simpson dit aux fans sur un forum Kerbal l’automne dernier, reconnaissant que la base de fans est frustrée par l’attente.

« Nous créons une base fiable sur laquelle les joueurs et les moddeurs pourront construire pendant une décennie ou plus. Cela implique de résoudre des problèmes qui n’ont jamais été résolus auparavant, et cela prend du temps », avait-il déclaré à l’époque.

