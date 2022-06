Kentaro Miura : Berserk et toutes les oeuvres du mangaka

C’est en mai de l’année dernière que les fans de manga ont appris la malheureuse nouvelle du décès de Kentaro Miurale créateur de la populaire série »Fou furieux », un manga qui avait été publié depuis sa création en 1989. Après sa mort, l’histoire de »Berserk » resterait incomplète, jusqu’à récemment Koji Morimangaka et ami de Miura, a annoncé que 6 nouveaux chapitres seront publiés le 24 juin de cette année.

Le manga se poursuivra à travers le magazine Young Animal, et Morí a confirmé que ce ne seront pas les derniers épisodes, mais que lui, avec une nouvelle équipe de travail, cherchera à ouvrir un nouvel arc d’intrigue qui clôturera définitivement l’histoire, honorant Miura et au grand héritage que » Berserk » a laissé.

« Nous continuerons la sérialisation de Berserk en utilisant les notes et les croquis que Miura a faits avant sa mort comme point de départ. Nous pensons que cette politique, bien qu’imparfaite, est la meilleure façon de mener à bien le Berserk que M. Miura avait en tête de la manière la plus fidèle possible », a déclaré un communiqué officiel.

Les épisodes créditeront toujours Kentaro Miura comme l’auteur original, mais auront Kouji Morí comme superviseur. Studio Gaga Ils seront responsables de la production du manga.

Miura est décédé à l’âge de 54 ans d’une dissection aortique aiguë. Ses œuvres ont inspiré la création d’autres mangas et films japonais, et ont même inspiré des développeurs de jeux vidéo tels que Hidetaka Miyazaki pour créer la populaire saga »Dark Souls ».

Les manches de Kentaro Miura

Bien que » Berserk » soit le couronnement de Miura, le mangaka a joué d’autres mangas avec des collaborations. Il a d’abord fait équipe avec Yoshiyuki Okamura, co-créant » Oh-Roh » et sa suite » Oh-Roh-Den » manga publié dans le magazine Animal House de Hakusensha.

C’était en 1989 lorsque le magazine Animal House héberge la version définitive de » Berserk », permettant au monde de rencontrer Guts, le personnage principal de l’histoire, et d’obtenir un succès modéré. Alors que son travail commence à gagner des fans, il collabore à nouveau avec Okamura sur »Japan », qui est publié dans le premier numéro du magazine Young Animal.

La publication de l’arc le plus connu de » Berserk », intitulé » The Golden Age », a été un énorme succès pour Miura, accordant à l’œuvre une attention méritée et le plaçant comme l’un des artistes les plus remarquables de sa génération. De là, Miura se concentre exclusivement sur « Berserk » pendant longtemps.

Les seules exceptions étaient le manga « Gigantomachia » de 2013 et « Duraki » de 2019, qui n’a pas été terminé en raison de son décès.