Kentaro Miura, auteur de « Berserk », décède à 54 ans

Ce 18 mai, la mort de Kentaro Miura serait officiellement annoncée, l’un des mangakas les plus influents du genre dark fantasy avec son œuvre monumentale «Berserk», qui aurait commencé sa publication en 1989, comptant pour le moment avec un peu plus de 40 volumes compilés.

Par le biais de Twitter, le communiqué publié par la maison d’édition Young Animal au Japon annonçait le décès de l’auteur, notant que cela aurait eu lieu le 6 mai, alors qu’il avait à peine été publié ce jour-là (20 mai, heure du Japon).

【三浦 建 太郎 先生 ご 逝去 の 報】

『ベ ル セ ル ク』 の 作者 で あ る 三浦 建 太郎 先生 が 、 2021 年 5 月 6 日 、 急性 大動脈 解 離 の た め 、 ご 逝去 さ れ ま し た 最。 三浦 ま も の 画 最 最 最 に に も の 画 業 業心 も 画 業 に 最大 感謝 心 ご 画 業 最大 感謝 心 ご 画 に 感謝 心 も 冥 福 を お 祈 り い た し ま す。

2021 年 5 月 20 日 株式会社 白泉 社 ヤ ン グ ア ニ マ ル 編 集 部 pic.twitter.com/baBBo4J2kL – ベ ル セ ル ク 公式 ツ イ ッ タ ー (@berserk_project)

20 mai 2021





Kentaro Miura est décédé d’une dissection aortique aiguë (une complication de nature cardiaque). La déclaration de Young Animal exprimerait leur plein respect et leur gratitude pour le travail de l’auteur, suscitant des prières pour son âme.

Né le 11 juillet 1986, le mangaka était principalement connu pour son travail sur «Berserk», qui a été publié pendant un peu plus de 30 ans en raison de multiples pauses créatives, dont la dernière a été annoncée en avril dernier., Certains rapports suggérant que le manga se préparait à entrer dans son arc final.

« Berserk » a un décor dans le style « Europe médiévale » au début de la Renaissance, racontant l’histoire de Guts, un mercenaire orphelin accompagné de l’elfe Puck, gagnant sa vie en assassinant des êtres de nature démoniaque appelés Apostles.

Miura diviserait l’histoire en deux arcs principaux. Le premier présente Guts dans son enfance et comment il a rencontré Griffith, son camarade d’armes et chef du groupe de hors-la-loi appelé «The Band of the Hawk». Le second présente un Guts inondé d’énormes désirs de vengeance après une éclipse fatidique et les actes impardonnables que Griffith a commis avec les membres de son groupe.

Ce que sont ces dessins, vous époustoufle. Cela ajouté à des personnages complexes et intéressants et à une excellente histoire, Berserk est une œuvre d’art totale. C’était un super RIP Kentaro Miura. pic.twitter.com/jhLH7jJLnZ – enzo (@ Enzonacci2)

20 mai 2021





Récemment, « Berserk » serait arrivé à une tête avec Griffith revenant de sa place dans « La Main de Dieu » en tant que démon Femto pour reformer une nouvelle « Bande du Faucon », formant une armée hybride d’humains et d’apôtres. De plus, Guts aurait réussi à récupérer l’esprit de Casca, après être devenu fou après l’Eclipse.

Indépendamment du fait que « Berserk » se termine inachevé, la grande valeur artistique de cette œuvre est indéniable et il est nécessaire de reconnaître l’héritage de Kentaro Miura non seulement dans le manga, mais aussi dans la fiction universelle, se souvenant de lui comme l’un des auteurs de fantasy les plus sombres. exceptionnel. Repose en paix, Kentaro.