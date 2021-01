Kenneth Branagh jouera Boris Johnson dans une mini-série

Acteur, producteur et réalisateur britannique Kenneth Branagh a été choisi pour jouer le Premier ministre britannique Boris Johnson dans une nouvelle mini-série qui s’intitulera « Cette île de Sceptred», Une production écrite et réalisée par Michael Winterbottom, réalisateur acclamé de films tels que «La route de Guantanamo« Et Til tueur en moi».

Le Hollywood Reporter rapporte que la série de cinq épisodes fera partie de la programmation de SKY UK et que dedans Branagh jouera Johnson pendant les premiers jours où le Royaume-Uni face à la pandémie de Covid-19 en 2020.

La série comprendra des interviews et des témoignages de diverses branches du gouvernement britannique, se concentrant non seulement sur la réponse politique des forces gouvernementales, mais également sur la réponse des travailleurs de première ligne et l’impact de la pandémie sur d’autres aspects de la vie. tous les jours.

La série raconterait également l’hospitalisation de Johnson après avoir contracté le virus en mars dernier. « La première vague de Covid-19 restera dans les mémoires pour toujours. Une époque où le pays s’est uni contre un ennemi invisible. Un moment où les gens étaient plus conscients que jamais de l’importance de la communauté », a-t-il déclaré. Fond d’hiver c’est une déclaration.

Le dernier projet de Fond d’hiver était la quatrième et dernière saison de Le voyage, Protagonisée par Rob Brydon et Steve Coogan, avec le film « Le voyage en Grèce». Alors que la dernière performance de Branagh était en « Principe« de Christopher Nolan, l’acteur attend la première de « Mort sur le Nil« , Où il a joué le détective pour la deuxième fois Hercule Poirot.

Récemment, la vague croissante d’infections Royaume-Uni conduirait à Johnson ordonner une troisième période de détention, qui a débuté le 5 janvier. Avant l’annonce de la quarantaine, 58 784 nouveaux cas d’infection seraient enregistrés au cours des dernières 24 heures, des chiffres qui continuent d’augmenter à ce jour.