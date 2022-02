Kenneth Branagh bat un record aux Oscars avec des nominations dans sept catégories différentes

Kenneth Brangh vient d’établir un nouveau record dans le Oscars, en tant que réalisateur, scénariste, producteur et acteur est devenu le premier artiste à être nominé sept fois dans sept catégories différentes. Dans cette 94e édition des Oscars, qui se tiendra en mars de cette année, Branagh a remporté deux nominations pour lesquelles il n’avait jamais été nominé de sa vie.

Le film » Belfast »a attribué la nomination à Meilleur scénario original Oui Meilleur film. Dans son passé, il avait déjà été nominé pour le meilleur réalisateur et le meilleur acteur pour son rôle principal dans le drame de 1990, »Henri V »du meilleur court métrage en 1993 pour »Chant du cygne »meilleur scénario adapté pour « Hamlet » en 1907, et meilleur acteur dans un second rôle pour »Ma semaine avec Marilyn » en 2011.

Cependant, les résultats se révèlent finalement le soir des Oscars, c’est un jour de fête pour Kenneth Branagh et toute l’équipe créative derrière « Belfast ». Suite à l’annonce ce matin de tous les nominés, le scénariste / réalisateur a donné son avis sur leur réalisation sans précédent et le succès global du film. Pour sa part, Branagh attribue la performance du film parmi les autres prétendants aux Oscars à son casting principal.

« Nous savons que c’est une année incroyablement compétitive. Il y a des films merveilleux et inévitablement, il y a des performances merveilleuses. Ce que je sais avec certitude, c’est que je n’aurais aucune nomination, haut la main, sans le travail incroyable de jamie dornan, Caitriona Balfe Oui Jude Colline. Cela semble cliché, mais je le pense quand je dis que ces nominations leur appartiennent absolument », a-t-il déclaré.

» Belfast » est également en lice pour le meilleur réalisateur, la meilleure actrice dans un second rôle pour Judi Dench (avec qui Branagh a déjà travaillé sur « Hamlet »), Meilleur acteur dans un second rôle pour Ciarán HindsMeilleure chanson originale pour « Au fond de la joie » et Meilleur son, avec un total de 7 nominations pour le film, tout comme la récente réalisation de Branagh.

Les prochains Oscars auront lieu le 27 mars de cette année.