Kenneth Anger, artiste et cinéaste influent d’avant-garde, décède à 96 ans

Cinéaste et artiste Kenneth Colère nous a quittés. La mort d’Anger a été annoncée sur le site officiel de Monika Sprüth et Philomene Magers, qui exploitaient sa galerie d’art. Bien que la cause du décès et les circonstances entourant son décès n’aient pas été divulguées, Sprüth et Magers disent qu’ils doivent informer tout le monde de la nouvelle qu’ils livrent avec « une profonde tristesse » avec toute l’équipe de la galerie.





« Kenneth était un pionnier. Son génie cinématographique et son influence vivront et continueront de transformer tous ceux qui rencontreront ses films, ses mots et sa vision », indique en partie la déclaration. « La colère considérait la projection cinématographique comme un rituel psychosocial capable de libérer des énergies physiques et émotionnelles. L’artiste considérait le film comme rien de moins qu’un médium spirituel, un vecteur d’une alchimie spectaculaire qui transforme le spectateur. »

Anger est né Kenneth Wilbur Anglemyer le 3 février 1927. Il est connu des cinéphiles pour avoir développé des dizaines de courts métrages expérimentaux au fil des décennies, remontant aux années 1940. Anger a été qualifié de l’un des premiers « cinéastes ouvertement gays » aux États-Unis, car ses courts métrages présentaient des éléments d’homoérotisme même dans les années précédant la légalisation de l’activité homosexuelle entre adultes consentants dans le pays. Il était également connu pour travailler souvent sur des thèmes occultes, avec des films comme Un temple du plaisir, Invocation de mon frère démonet Lucifer Ascendant plonger fortement dans ce territoire.

« Le travail d’Anger a fondamentalement façonné l’esthétique des sous-cultures des années 1960 et 1970, le lexique visuel des vidéos pop et musicales et l’iconographie queer », dit son équipe à propos de son travail. « L’artiste considérait sa vie comme une œuvre d’art à part entière et intégrait fréquemment des éléments de mythe, de réalité et de fiction dans sa biographie. Ses œuvres peuvent être comprises comme faisant partie intégrante de cette vie en tant qu’œuvre d’art. »

Kenneth Anger a été une source d’inspiration pour beaucoup

L’une des œuvres les plus connues d’Anger était le film de 14 minutes Feux d’artifice, sorti en 1947. En raison de son contenu homosexuel et de ses violences sexuelles, le film avait amené Anger à être traduit en justice pour obscénité, bien qu’il ait ensuite été acquitté. Mais cela n’a pas ralenti Anger avec ce qu’il voulait faire avec ses films. Il a continué à faire d’autres titres notables comme La lune du lapin, Inauguration du Dôme du Plaisir, Le paradis des souris, Mon Lucifer surfeur, Mort verte, Le suicide d’Elliott, et plus. Son dernier court métrage, d’une durée de deux minutes et demie, s’appelait Missoni la baguette est sortie en 2010.

En plus de son art et de ses films, Anger était également un auteur accompli. Il a écrit le livre de 1959 Hollywood Babylone, qui détaille le journalisme de célébrités et aborde les scandales rapportés impliquant les stars de l’époque. Il a d’abord été interdit lors de sa sortie jusqu’à ce qu’il soit réédité plus tard après une décennie. Anger écrira un livre de suite, sorti en 1984, avec les livres Une histoire de l’homoérotisme, Atlantide : le continent perduet Suicide dans l’industrie du divertissement. Il prétendra plus tard avoir terminé un troisième Hollywood Babylone livre, mais il n’a jamais été publié. Anger a déclaré dans une interview en 2010 que sa publication avait été annulée en raison d’un chapitre sur Tom Cruise et la Scientologie.

Nos pensées vont aux proches d’Anger en ce moment. Repose en paix, Kenneth Anger.