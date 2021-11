Kendrick Lamar surprend ses fans avec son retour sur scène

Ce samedi 12 novembre, le rappeur et producteur de musique Kendrick Lamar est revenu sur scène avec un unique concert programmé tout au long de 2021 via le festival « Day N Vegas » à Las Vegas, Nevada. Ce serait lors de cet événement où Lamar célébrerait le dixième anniversaire de « Section.80 », son premier album.

A travers diverses vidéos sur les réseaux sociaux, on peut voir que Lamar a réussi à provoquer une grande agitation parmi les festivaliers en interprétant des chansons telles que « ADHD », « HiiiPower », « Fuck Your Ethnicity », « Hol’ Up », « Ronald Reagan Era (His Elvis) et « Chapter Ten », étant la première fois que ce dernier a été joué en direct.

Pour le reste de sa course, Kendrick Lamar a passé en revue chronologiquement le reste des singles à succès de ses albums ultérieurs, y compris des morceaux comme « good kid mAAd city », « To Pimp A Butterffly » et « DAMN ».

Lamar a également présenté son cousin Baby Keen, qui l’a aidé à interpréter ses plus récentes collaborations « Family Ties » et « Range Brothers ». Cette semaine, il a été rapporté que Kendrick Lamar avait actuellement un nouveau représentant commercial, ce qui a conduit à des spéculations sur un éventuel nouvel album en route.

Tout au long de 2021, il y a eu une grande attente pour l’arrivée d’un possible nouveau matériel de Lamar après que l’artiste n’a rien présenté de nouveau depuis qu’il a sorti son album « DAMN » en 2017. De plus, le rappeur a annoncé qu’il ferait son dernier travail avec le label Top Dawg Entertainment.

Plus tard, Lamar a enregistré une nouvelle liste de chansons auprès de l’American Society of Composers, Authors and Publishers, ce qui a rendu imminente la spéculation sur de nouveaux morceaux. Kendrick Lamar a récemment été confirmé pour rejoindre Dr. Dre, Eminem, Soop Dogg et Mary J. Blige sur scène lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2022.