Kendrick Lamar revient avec son nouveau single The Heart Part 5

C’était en avril lorsque le rappeur, compositeur et parolier Kendrick Lamar a annoncé qu’il publierait son nouvel album après 4 ans sans rien sortir de nouveau sous son nom. L’album qui s’appellera »M. Morale et les grands pas » est prévu pour le 13 mai, et pour calmer les fringales, Kendrick a sorti le single »Le coeur partie 5 », un nouveau volet de sa série »The Heart », un thème qu’il évoque habituellement juste au moment où il va lancer un nouveau projet.

Le premier rappeur à remporter un prix Pulitzer pour son album » DAMN. », a créé un nouveau clip vidéo avec la chanson où il peut être vu en utilisant la technologie deepfake, où il joue plusieurs hommes noirs américains emblématiques, étant un critique de la façon dont La culture noire en Amérique rejette même et discrimine les Afro-Américains eux-mêmes.

Bien qu’il soit encore inconnu si « The Heart Part 5 » fera partie du nouvel album, dans le nouveau clip vidéo, vous pouvez voir Kendrick Lamar portant des cheveux très longs, se transformant en personnages controversés et légendaires tels que OJ Simpson, kanye westJussie Smollet Will-SmithKobe Bryant et Nipsey Hussle.

Les plus intelligents ont pu se rendre compte que chaque couplet de la chanson fait référence à des actions que les personnages qu’il joue ont faites, par exemple, dans le rôle de Kanye West, il commence à parler de bipolarité, une condition qui a été liée tout au long de la carrière de West. Dans un autre on peut voir comment il chante »Look what I did for you » (regarde ce que j’ai fait pour toi) avec le visage de Will Smith, faisant référence à sa claque avec Chris Rock lors de l’événement Oscar.

Le single « The Heart Part 5 » semble appeler à une plus grande empathie et à une meilleure compréhension de l’impact que les problèmes sociaux tels que le racisme et la pauvreté ont sur la vie des gens. Ce nouveau thème utilise un extrait de la chanson de Marvin Gaye » I Want You », une phrase avec laquelle Kendrick se termine également dans cette chanson.

Nous devrons attendre »M. Morale and the Big Steppers » ouvre le 13 mai, étant l’une des productions de disques les plus attendues par les fans de Lamar. » DAMN. », le dernier album du rappeur est sorti en 2017, avec de grands succès comme » HUMBLE. », » DNA. » et » LOYALTY. »