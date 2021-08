Kendall Jenner poursuivi pour 1,8 million de dollars après avoir prétendument rompu un contrat de mannequinat

in







Un porte-parole de The Society Management a répondu au procès en disant: « Ce procès est sans fondement. »

Kendall Jenner fait face à un nouveau procès de la marque de mode italienne Liu Jo, après que la marque a allégué que le mannequin avait « violé un accord » dans son contrat de séance photo.

Dans un rapport de The Fashion Law qui détaillait les documents judiciaires, Kendall était contractuellement tenue de faire deux séances photo pour les campagnes printemps/été 2020 et automne/hiver 2020 de Liu Jo – mais elle n’en a fait qu’une. Selon la poursuite, l’accord a été conclu en 2019 et Kendall a été payée 1,35 million de dollars avant de terminer ses services.

En raison de la pandémie, le deuxième tournage (initialement prévu pour mars 2020) a été retardé. Maintenant, la marque affirme que le deuxième tournage n’a jamais abouti parce que Kendall « n’a pas réussi à fournir à Liu Jo des réponses définitives à [its] les propositions » lorsque des dates et des lieux alternatifs pour le deuxième tournage ont été proposés.

Liu Jo réclame maintenant au moins 1,8 million de dollars de dommages et intérêts.

Kendall Jenner fait face à un procès de Liu Jo pour 1,8 million de dollars. Photo : Craig Barritt/Getty Images pour Proactiv

Dans le procès, Liu Jo soutient que «fin septembre 2020, il est devenu clair que Mme Jenner n’avait pas l’intention de remplir ses obligations en vertu de l’accord en effectuant la deuxième séance photo [on a rescheduled date in] octobre 2020. »

Le procès affirme que Kendall et son équipe « ont cessé de répondre » à Liu Jo lorsqu’on leur a demandé de se mettre d’accord sur les dates reportées en octobre. Ils disent qu’ils ont été « systématiquement confrontés au silence ou au rejet de la part de Mme Jenner ».

La poursuite affirme également que l’équipe de Kendall a déclaré qu’il serait « impossible » pour elle de se rendre en Italie en septembre 2020 pour le tournage reprogrammé proposé, mais a rapidement découvert qu’elle avait voyagé dans le pays au cours de la même période pour effectuer une séance photo avec un autre créateur de mode italien.

En plus de cela, Liu Jo soutient que Kendall « a affirmé qu’elle n’avait pas pu se rendre en Italie en raison de ses problèmes de santé liés à la pandémie de coronavirus », mais qu’il était « en même temps… signalé à plusieurs reprises qu’elle violait les directives du CDC en s’engageant dans plusieurs voyages internationaux non essentiels et organiser de grandes fêtes avec ses amis.”

Le costume fournit un article du LA Times faisant référence à la fête d’anniversaire de Kendall qui a eu lieu en novembre 2020.

Un porte-parole de The Society Management a répondu à la demande de commentaires de The Fashion Law en déclarant: « Ce procès est sans fondement. La Society Management, au nom de Mme Kendall Jenner, a continuellement proposé à Liu Jo des dates et des lieux alternatifs pour remplir un accord qui a dû être retardé en raison de la pandémie de coronavirus. »

TMZ rapporte également qu’on leur a dit que Kendall « avait volontairement proposé de compléter des services en honorant ses engagements ».

