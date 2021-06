Kendall Jenner nie que le népotisme l’a aidée à devenir le mannequin le mieux payé au monde

Kendall Jenner dit que Keeping Up with the Kardashians a rendu plus difficile pour elle de devenir mannequin.

Kendall Jenner a riposté aux affirmations selon lesquelles elle aurait utilisé son statut de célébrité et ses relations familiales pour l’aider à devenir mannequin.

Kendall Jenner est actuellement le mannequin le mieux payé au monde et, depuis qu’elle a commencé à devenir mannequin, les gens ont suggéré que Kendall n’aurait pas autant de succès qu’elle l’est sans le népotisme. Grâce à L’incroyable famille Kardashian, Kendall était une célébrité avant même de poursuivre une carrière dans l’industrie de la mode et beaucoup attribuent son succès à cela.

Maintenant, Kendall a répondu aux accusations selon lesquelles KUWTK est la raison de son succès et a déclaré que cela lui rendait la tâche plus difficile.

LIRE LA SUITE: Kendall Jenner accusée d’appropriation culturelle pour une publicité pour la tequila 818 « sourdissante »

Kendall Jenner affirme que KUWTK a rendu plus difficile pour elle de devenir mannequin. Photo : E!, Kevin Mazur/MG19/Getty Images pour The Met Museum/Vogue

Dans un KUWTK réunion, animée par Andy Cohen, un fan a demandé à Kendall: « Que dites-vous à ceux qui vous accusent d’utiliser votre plateforme dans l’émission pour devenir mannequin, ou que vous n’avez pas correctement payé votre cotisation? »

Kendall a ensuite répondu: « Tout le monde autour de moi, que ce soit mes amis ou ma famille, sait à quel point j’ai travaillé dur et combien je travaille encore. J’ai fait tout ce que j’étais censé faire et je devais faire pour arriver à la position où je suis maintenant en tant que mannequin. Je suis allé à chaque casting et j’ai couru partout, non seulement à New York, mais dans toute l’Europe, essayant de trouver un emploi et de faire mon chemin. «

Elle a poursuivi: « Bien sûr, j’avais une plate-forme, et je n’ai jamais pris cela pour acquis, mais cela a presque rendu mon travail un peu plus difficile parce que les gens ne voulaient pas m’embaucher parce que j’étais dans une émission de téléréalité. J’ai pris mon nom de famille de mes cartes de mannequins pour que je sois pris complètement au sérieux. Je suis littéralement allé au milieu de castings de nulle part. «

Kendall a terminé en disant: « J’ai définitivement travaillé là où je suis maintenant. »

Cependant, Kendall a également déclaré dans la même interview que sa mère, Kris Jenner, était vitale dans sa carrière de mannequin qui commençait réellement. Elle a révélé: « J’ai présenté le petit livre de mannequin le plus mignon à ma mère quand j’avais 14 ans, puis elle a fait ses trucs Kris Jenner et a tout donné vie. »

Qu’est-ce que tu penses? Kendall serait-elle le mannequin le mieux payé au monde sans KUWTK ?

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂