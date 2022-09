Kendall Jenner et Tristan Thompson s’ignorent au concert de The Weeknd

Kendall Jenner et Tristan Thompson ne semblent pas être en bons termes après que les deux se seraient ignorés lors du concert de The Weeknd à Los Angeles.

Thompson, qui partage deux enfants avec la sœur de Jenner, Khloe Kardashian, est venu au spectacle séparément mais n’aurait apparemment pas interagi avec la tante de ses enfants.

Kendall Jenner aurait refusé de reconnaître Tristan Thomspon en regardant The Weeknd jouer.

Une source a déclaré à Entertainment Tonight que Thompson avait assisté au concert de The Weeknd au SoFi Stadium d’Inglewood, en Californie, avec un « entourage entièrement masculin ».

Après leur arrivée, Thompson et ses amis ont été escortés jusqu’à la plate-forme invitée près de la scène, même si, selon la source, « il n’a guère prêté attention au spectacle, car on l’a vu parler à son entourage et envoyer des SMS ».

Alors que la relation entre Thompson et Khloe Kardashian reste glaciale, il semble que la même chose puisse être dite pour la sœur cadette de Kardashian.

Jenner est arrivé sur la même plate-forme d’invités une fois le concert commencé. Elle a été rejointe par la petite amie supposée du chanteur, Simi Khadra, la jumelle de Simi, Haze, et leur frère, Fai, qui sont tous des amis proches de Jenner.

Camila Morrone, l’ex-petite amie de Leonardo DiCaprio, a également été vue au concert dansant avec Jenner, Simi et Haze.

La source a affirmé que « le groupe de Kendall a été vu debout au coin de la plate-forme la plus proche de la scène », tandis que Thompson et son « entourage » ont été « vus debout au milieu de la plate-forme ».

Après environ 20 minutes, Jenner a quitté la plate-forme invitée avec ses amis et a quitté le sol. Une fois le concert terminé, Thompson et son groupe sont sortis vers l’arrière de la salle, tandis que Jenner était à l’avant.

Pendant ce moment, des témoins oculaires affirment que Jenner et Thompson se sont promenés mais ne se sont pas reconnus.

Le manque de communication entre Jenner et Thompson n’est pas nécessairement une surprise compte tenu de ce que les sœurs pensent du joueur de la NBA. En juillet 2022, Kourtney Kardashian a fait la une des journaux après avoir abandonné Thompson sur Instagram.

Kylie Jenner a immédiatement emboîté le pas, ainsi que Kris Jenner, bien que Kim, Khloe et Kendall suivent toujours Thompson.

La relation de Thompson avec la famille s’est énormément détériorée après le scandale de paternité qui a éclaté en décembre 2021, où Thompson a finalement admis avoir engendré un bébé avec une autre femme alors qu’il était encore avec Kardashian.

L’ancien couple a récemment accueilli leur deuxième bébé ensemble, un fils, via la maternité de substitution en août 2022, et bien que Kardashian ait été plutôt discrète sur les nouvelles du bébé, elle a récemment parlé à Elle d’être une « maman de deux ».

« Je sais que c’est cliché, mais j’aime tout, même les parties difficiles », a-t-elle dit, ajoutant que ses enfants « me mettent au défi en tant que personne », donc « être capable de transformer de petites personnes en personnes vraiment incroyables est un honneur et un cadeau. »

« Nous devons prendre ces rôles au sérieux, surtout de nos jours, avec le degré d’accessibilité des enfants et les informations auxquelles ils sont exposés si jeunes. C’est super effrayant, mais je prends mon travail très au sérieux. Je l’aime tellement . »

En juillet 2022, au milieu des spéculations selon lesquelles Thompson et Kardashian attendaient un bébé, une source a déclaré à US Weekly que les deux ne parlaient pas en dehors de ce qui concernait leurs enfants.

« Khloé et Tristan ne sont pas de retour ensemble », a affirmé la source. Ils ont poursuivi en disant qu’ils « ne se sont pas parlé depuis décembre en dehors des questions de coparentalité ».

