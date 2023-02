Kendall Jenner et Bad Bunny sont-ils en couple ? Ils auraient été vus s’embrasser à Los Angeles

Kendall Jenner et Bad Bunny sont liés après que le rappeur et chanteur a été repéré avec une femme mystérieuse.

Fans de la star portoricaine, né Benito Antonio Martínez Ocasio, se sont efforcés de comprendre ce qui se passe concernant la vie amoureuse du chanteur.

Kendall Jenner et Bad Bunny sont-ils en couple ?

Rien n’est confirmé, mais la rumeur tourne après que les deux auraient été aperçus en train de traîner.

La lauréate d’un Grammy Award, âgée de 28 ans, entretient une relation amoureuse avec la créatrice Gabriela Berlingeri, 29 ans, depuis 2017, mais les détails de leur relation sont de plus en plus flous ces derniers mois.

Kendall Jenner aurait été vue en train d’embrasser Bad Bunny dans un club de Los Angeles.

Selon le compte de potins Instagram DeuxMoi, Bad Bunny et Jenner ont été vus ensemble à Los Angeles au Bird Street Club.

DeuxMoi a posté dans un article à l’aveugle qu’une « soeur modèle célèbre a été vue en train de jouer au hockey sur les amygdales avec Bad Bunny dans un club privé de Los Angeles ».

Jenner, qui est aussi célèbre pour son mannequinat que pour son appartenance à la famille Kardashian-Jenner, est célibataire après sa séparation de la star de la NBA Devin Booker en novembre 2022.

Il a ensuite été révélé sur le podcast DeuxMoi que l’autre moitié du couple qui s’embrassait était Jenner.

Kendall Jenner et Bad Bunny auraient été vus en train de quitter le club après leur baiser.

Les témoins de DeuxMoi ont affirmé que Jenner avait ensuite quitté le club dans sa propre voiture, suivie de peu par la voiture de Bad Bunny quelques minutes plus tard.

Mais DeuxMoi rapporte que le mannequin de 27 ans a été aperçu « en train de ramasser Bad Bunny de sa voiture à la sienne deux minutes plus tard ».

Lorsque la voiture de Bad Bunny a été amenée pour le récupérer, les fans aux yeux d’aigle ont remarqué qu’il était accompagné d’une femme non identifiée.

La femme mystérieuse dans la voiture de Bad Bunny avait une manucure rouge.

Après avoir creusé un peu plus dans les messages récents de Jenner, les fans ont remarqué que la star de « The Kardashians » avait actuellement les ongles peints en rouge.

Bad Bunny aurait une relation ouverte avec Gabriela Berlingeri.

L’aveugle de DeuxMoi a également affirmé qu’il était dans une relation ouverte – une rumeur à laquelle il s’est fait allusion en clarifiant sa relation avec Berlingeri.

Bad Bunny a surpris les fans lors d’un concert Instagram Live en 2022, dans lequel il a révélé que lui et Berlingeri étaient actuellement « les meilleurs amis » et ne sortaient plus ensemble.

Lorsque les fans ont posé des questions sur la dynamique de leur relation, Bad Bunny a déclaré: « Gabriela Berlingeri et moi sommes des amis très proches, les meilleurs amis, les meilleures amies, personne ne sait que nous sommes les meilleurs amis… personne ne sait ce que nous sommes. »

Il a continué, définissant sa relation apparemment indéfinissable avec Berlingeri.

Histoires liées de YourTango :

« En ce moment, nous sommes les meilleurs amis. Si elle veut avoir un petit ami, elle le peut, parce que nous sommes les meilleurs amis, tout comme si je veux avoir une petite amie, je peux, parce que nous sommes les meilleurs amis », a-t-il déclaré.

Berlingeri et Bad Bunny ont été des collaborateurs créatifs sur plusieurs projets, dont la chanson «En Casita», qui a été enregistrée et publiée en avril 2020, pendant le verrouillage de Covid-19.

Bad Bunny, n’a jamais défini de manière rigide sa sexualité.

Dans une interview de 2020 avec le LA Times, Bad Bunny a noté que sa sexualité est fluide.

« Cela ne me définit pas », a-t-il dit, de la sexualité. « En fin de compte, je ne sais pas si dans 20 ans j’aimerai un homme. »

« On ne sait jamais dans la vie. Mais en ce moment je suis hétéro et j’aime les femmes. »

Alexandra Blogier est rédactrice au sein de l’équipe d’information et de divertissement de YourTango. Elle couvre les potins sur les célébrités, l’analyse de la culture pop et tout ce qui concerne l’industrie du divertissement.