Kendall Jenner est-elle enceinte de Bad Bunny ? Voici comment le chanteur a réagi

TRIANGLE ELARA LN01A Châtaignier (la paire)

La paire d'enceintes activesElara LN01A reprend le coffret et les HP des très belles LN01. en intégrant cette fois une amplification Classe D de 2x50 Watts. Elle embarque un tweeter de 25 mm à dôme soie et moteur néodyme. sélectionné pour sa sonorité et son filtrage aisé. Le médium/grave est confié à un haut-parleur de 135 mm à membrane concave en papier traité (sans cache noyau). Enfin. lébenisterie est constituée de parois de 18 mm pour une rigidité parfaite. Entrée Phono pour connecter une platine vinyle. et possibilité de difffusion sans-fil via Bluetooth APT-X.