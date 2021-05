Kendall Jenner accusé d’appropriation culturelle pour une publicité de tequila «sourde au ton» 818

Kendall Jenner a depuis désactivé ses commentaires Instagram en réponse à la réaction commerciale.

Kendall Jenner est critiquée pour l’annonce de sa marque de tequila 818, beaucoup l’accusant d’appropriation culturelle.

Dès que Kendall Jenner a annoncé qu’elle lançait une marque de tequila l’année dernière, elle a été critiquée pour avoir profité de la culture mexicaine. La tequila est fabriquée à partir de la plante d’agave bleu, qui pousse dans la région de Jalisco au Mexique, et la production de tequila est protégée par la loi mexicaine. Étant donné que Kendall n’a aucun lien avec le Mexique, elle a été accusée d’appropriation culturelle.

Maintenant, Kendall fait l’objet de nouvelles critiques d’appropriation culturelle après la publication de la publicité pour sa tequila 818.

Kendall Jenner accusé d’appropriation culturelle sur une publicité de tequila «sourde au ton» 818. Photo: @kendalljenner via Instagram, 818 Tequila

Cette semaine (18 mai), Kendall a publié les 818 premières photos de la campagne de tequila avec la légende: « Quelle expérience incroyable j’ai vécu jusqu’à présent, en découvrant ce bel endroit, sa belle culture et les belles personnes! @ Drink818 a lancé dans Californie … nous allons nous déployer dans le reste des États-Unis tout l’été, gardez un œil sur !!! «

Kendall a également publié la première publicité sur la page Instagram 818 et la vidéo, comme les photos de la campagne, voit Kendall porter un jean, des tresses et un chapeau de cow-boy, tout en traversant une ferme d’agave bleu et en visitant son usine de tequila. Sur les photos et la vidéo, Kendall peut être vu en train de regarder les agriculteurs et les ouvriers d’usine travailler.

Kendall a été immédiatement appelé pour la bande-annonce et les photos 818. Une personne a tweeté: « VOUS AVEZ À ÊTRE KIDDING ME ….. laissez à Kendall le soin d’être aussi sourd que possible, c’est tellement offensant. Modéliser cette travailleuse migrante chic cherche sa marque de tequila, la regarder pleurer et dire qu’elle ne savait pas plus tard pour la 100e fois. «

Un autre a ajouté: « Kendall Jenner qui sort avec sa » propre « tequila est l’ultime ambiance de colonisateur des temps modernes », et un fil est également devenu viral dans lequel quelqu’un a tweeté: « POURQUOI VOUS NE DEVRIEZ PAS ACHETER KENDALL JENNERS 818 TEQUILA? Un fil pour mes mutuelles non mexicaines expliquant ».

Kendall a également reçu des critiques sur Instagram, mais elle a depuis désactivé ses commentaires.

VOUS AVEZ BESOIN DE ME KIDDING ….. laissez à Kendall le soin d’être aussi sourd que possible, c’est tellement offensant. Modélisant ce chic travailleur migrant pour sa marque de tequila, la regarder pleurer et dire qu’elle ne savait pas plus tard pour la 100e fois 🙄😠 pic.twitter.com/7n4VypvSVv – ARS (@ESNYstylessa) 18 mai 2021

Kendall Jenner qui sort avec sa «propre» tequila est l’ultime ambiance de colonisateur des temps modernes. – Maritza E 🍓 (@maritzzzza_) 18 mai 2021

pas Kendall Jenner désactivant ses commentaires sur le post de son appropriation de notre culture pour son lancement de tequila – V. (@_vvleon_) 17 mai 2021

Je supplie littéralement les buveurs de tequila latinx de NE PAS acheter la tequila Kendall Jenner. Veuillez plutôt envisager d’acheter La Gritona. Melly Barajas Cardenas est l’une des rares femmes distillateurs de Master Tequila, dont le personnel est principalement composé de femmes !!!!! pic.twitter.com/e7BcRPzTeK – Litly🔥 (@ lilytrejo16) 19 mai 2021

Voici une vidéo expliquant la tequila de Kendall jenner. N’oubliez pas que la tequila fait partie de la culture mexicaine. Si vous voulez en profiter, accordez au moins du crédit et respectez-le là où il est dû. pic.twitter.com/nmtRcniINO – talie (@mcuandaos) 20 mai 2021

POURQUOI VOUS NE DEVRIEZ PAS ACHETER KENDALL JENNERS 818 TEQUILA? fil pour mes mutuelles non mexicaines expliquant 🇲🇽 pic.twitter.com/DX6xj0EfDm – rex est le meilleur ami de Zayn! 🇲🇽🇵🇸 (@talkfastloueh) 19 mai 2021

Dans l’état actuel des choses, Kendall n’a pas encore abordé directement le contrecoup. Nous vous tiendrons au courant si elle le fait.

Que pensez-vous de la marque de tequila de Kendall?

