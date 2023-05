Kenan Thompson se souvient de l’atterrissage de Robin Williams pour le spot surprise de SNL: « Il n’était qu’un ange »

Cette apparence spéciale de Robin Williams sur Saturday Night Live en 2010 était beaucoup plus facile à atterrir que Kenan Thompson bien que ce serait. L’acteur le plus ancien de SNL, Thompson a rejoint le programme de sketchs comiques en 2003 et est toujours aussi fort. L’un de ses personnages les plus populaires est Diondre Cole, l’animateur du talk-show fictif BET Quoi de neuf avec ça?. Le segment est connu pour présenter des apparitions inopinées de célébrités, souvent en tant que deuxième invité de l’émission. En règle générale, l’invité n’a pas la chance de parler, car Diondre Cole de Thompson et son équipe de danseurs, de musiciens et d’autres interprètes les interrompent fréquemment pour faire une autre interprétation de la chanson thème de l’émission.

Williams est apparu en tant que deuxième invité du segment pour un épisode de 2010 animé par Robert De Niro. Alors que Williams avait accueilli SNL trois fois dans les années 1980, il n’était plus apparu dans la série depuis, et ce fut une belle surprise pour les téléspectateurs de voir l’acteur. Williams a eu la chance de parler brièvement, convenant avec De Niro que les interruptions constantes étaient « vraiment grossières ». Cela n’a pas empêché Diondre and Co. d’éclater dans une autre performance exagérée de la chanson pour clore le sketch.

Dans une nouvelle interview pour le Voler sur le mur podcast (par ScreenRant), Thompson a expliqué comment cette apparition spéciale de Williams est née. Il révèle que le camée de l’humoriste bien-aimé s’est produit à la dernière minute, le résultat de l’abandon de quelqu’un d’autre peu de temps avant le spectacle. Thompson dit qu’on lui a dit d’être Lorne Michaels de demander personnellement à Williams s’il serait intéressé, et bien qu’il ait des doutes, c’est exactement ce qu’il a fait. Williams a immédiatement accepté lorsqu’on lui a demandé, comme le rappelle Thompson :

« [The second seat of What Up with That?] est généralement juste quelqu’un qui reste assis là et ne dit rien du tout. C’est comme réservé à tout type de personne célèbre qui veut être là ou que nous pouvons obtenir. [After someone dropped out, Lorne Michaels] était comme, ‘Tu devrais demander à Robin.’ Je me suis dit : ‘Je devrais demander à Robin ? Je devrais juste demander à Robin Williams de s’asseoir dans mon croquis et de ne pas dire un mot ? Comme, sérieusement? Et il était comme, ‘Ouais.’ J’étais comme, ‘S—.’ J’y suis allé et j’ai parlé – je n’ai même pas fini ma phrase – il m’a dit « Absolument ». Il n’était qu’un ange. C’était fou. »





Robin Williams n’avait qu’à être interrogé

Williams est peut-être apparu sur SNL un peu plus tôt que son apparition spéciale en 2010 si une farce qu’il avait tenté de faire deux ans plus tôt avait fonctionné. L’ancien membre de la distribution, Bobby Moynihan, avait précédemment détaillé une histoire dans laquelle il venait d’être choisi pour la série, décrochant le travail de ses rêves, lorsqu’il a été approché par Williams avec un argumentaire pour une farce. Selon Moynihan, Robin a dit qu’il irait faire semblant d’être lui lors de son premier jour à SNL. Cependant, Williams a apparemment pensé mieux avant le spectacle et n’a pas avancé avec le plan. Comme l’a dit Moynihan sur Le spectacle de ce soir l’année dernière:

« Robin m’a attrapé par les épaules et m’a dit : ‘J’ai une idée. Donne-moi tes vêtements. Je vais travailler pour toi demain. Tu viens d’avoir Saturday Night Live. Ça ne serait pas hilarant si j’entrais dans travailler pour vous?’ Et je me souviens avoir immédiatement pensé : « Oh, non. C’est une idée terrible. » Je ne veux pas que mon premier jour à SNL voit Lorne Michaels voir Robin Williams entrer dans un t-shirt Bart Simpson. Je me dis : ‘Comment dis-tu non à Robin Williams ?’ Il était 100% sérieux. Et puis, j’étais terrifié. Il m’a donné son numéro, et je me suis dit : ‘Oh, non, ça va arriver.’ Et il n’a jamais appelé, et j’étais vraiment content. »

L’épisode ci-dessus de Saturday Night Liveainsi que les épisodes précédents hébergés par Williams, peuvent tous être trouvés en streaming sur Peacock.