Kenan Thompson reviendra pour la saison 2 de The Mighty Ducks si cela se produit

Kenan Thompson reviendra pour Les Mighty Ducks : des changeurs de jeu si la série obtient une deuxième saison sur Disney+. Servant de suite à la trilogie originale du film des années 1990, Changeurs de jeu met en vedette Emilio Estevez reprenant son rôle d’entraîneur Gordon Bombay. Terminant récemment sa première saison sur Disney +, le spectacle a également présenté certains des originaux Canards revenir pour des apparitions spéciales, bien qu’il y ait eu de nombreux personnages clés qui n’ont pas réussi.

Une personne qui n’était nulle part en vue était Kenan Thompson, qui a joué Russ Tyler dans les deuxième et troisième Puissants canards films. C’était dommage de ne pas le voir, même si ce n’était pas choquant, car Thompson équilibre déjà son SNL programme avec sa nouvelle sitcom Kénan. Malgré tout, l’ancien enfant star a apparemment accepté de participer à une deuxième saison potentielle, comme l’a révélé le showrunner Steven Brill dans une nouvelle interview avec TVLine.

« Kenan et moi [talked about]… il pourrait venir la saison prochaine et faire au moins un épisode. Il a dit qu’il le ferait, alors je vais l’obliger à le faire », a-t-il déclaré.

On ne sait pas si la saison 2 aura lieu à ce stade. Brill dit que les pouvoirs en place à Disney lui ont dit que la décision serait prise après la sortie des dix épisodes de la première saison. Nous sommes maintenant à environ une semaine de la finale, nous devrions donc découvrir bientôt d’une manière ou d’une autre dans quelle direction Disney ira avec le Puissants canards la relance. Ce serait dommage que la saison 2 ne se produise pas, étant donné les plans de Brill d’inclure tous les autres films qui n’ont pas pu apparaître dans la série.

« Pour être honnête, je voulais que chacun d’entre eux était mon mandat », a expliqué Brill dans une interview séparée avec ComicBook.com. « Je voulais que toute l’équipe revienne. C’est ce dont nous avons parlé dans la salle de l’écrivain… Tous ceux qui étaient là à la toute fin de Canards 3, ça aurait été mon rêve. »

Le showrunner a ajouté: « Josh [Jackson] et Kenan, Kenan était sur SNL, Josh vient d’avoir un bébé, littéralement, que… J’aurais aimé que nous aurions pu avoir quelques personnes de plus, mais nous ne pouvions vraiment pas, malheureusement. Mais nous le ferons, nous aurons tout le monde. Tout le monde reviendra l’année prochaine si nous obtenons une autre saison. »

Un autre favori des fans des films originaux qui n’apparaissait pas dans la série est Greg Goldberg, joué par Shaun Weiss. Ces dernières années, Weiss a eu diverses luttes avec la loi et la toxicomanie. À la suite d’une arrestation au début de 2020, Weiss s’efforce de s’améliorer dans un centre de vie sobre. Il a fêté un an de sobriété en janvier et a une apparence physique bien meilleure sur des photos plus récentes, qui incluent même une nouvelle dentition. Ce serait certainement un moment incroyable pour les fans de voir le retour de Goldberg, alors j’espère qu’il y aura également un moyen de faire entrer Weiss dans la série.

Pour l’instant, vous pouvez regarder la première saison de Les Mighty Ducks : des changeurs de jeu sur Disney+. Croisons les doigts pour une deuxième saison afin que nous puissions voir plus de nos fans préférés revenir. Cette nouvelle nous vient de TVLine.

