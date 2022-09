Kenan Thompson et Kel Mitchell ont une réunion surprise aux Emmys

Aïe, ça y est ! Au Emmy Awards aux heures de grande écoute cérémonie lundi soir, ancien enfant star et comédien de toujours Kenan Thompson a servi d’hôte. C’est la dernière étape importante pour l’acteur depuis ses jours à Nickelodeon aux côtés Kel Mitchell apparaissant dans des émissions comme Tout ça et Kenan et Kel. Les fans du duo se souviendront également de leur co-vedette dans la comédie de 1997 Bon hamburger.





Pendant les Emmys, Thompson a pu être vu au bar tenu par Kumail Nanjiani. Thompson l’encourage à prendre la commande d’un client proche qui a la tête baissée sur le comptoir. Après que Thompson ait donné un coup de coude à l’homme, il se révèle être Mitchell, et les deux agissent très étourdis de se revoir.

« Pouvons-nous vous offrir un verre ou quelque chose? » a demandé Thompson.

« Tu sais quoi, est-ce que je peux avoir un Good Burger ? » Mitchell a répondu.

« Faites-en deux bons hamburgers », a ajouté Thompson avant que les deux ne se lancent ensemble dans leurs mouvements de kung-fu.

Kenan et Kel diffusée pendant quatre saisons sur Nickelodeon de 1996 à 2000. Mettant en vedette Thompson et Mitchell en tant que deux meilleurs amis de Chicago, la série a remporté le prix « Favorite TV Show » aux Kids ‘Choice Awards en 1998. Les collaborations du duo se sont également étendues aux grands écran avec le Bon hamburger film en 1997, mettant en vedette Mitchell reprenant le rôle d’Ed qu’il a joué dans les sketches de Good Burger dans l’émission de sketchs comiques Tout ça.





Les pourparlers de Good Burger 2 se sont réchauffés

Il est possible que nous puissions voir Mitchell et Thompson faire un autre Bon hamburger film. Auparavant, les deux s’étaient réunis pour une Bon hamburger croquis présenté sur L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon en 2015. Depuis, de nombreux fans réclament la création d’une suite complète, mais cela ne s’est pas concrétisé. Dans une interview avec 45secondes.fr en juillet, Mitchell a déclaré qu’il était toujours prêt à faire un autre film.

« C’est génial que les gens aiment Bon hamburger après toutes ces années, même Jimmy Fallon », nous a dit Mitchell. « Quand il nous a demandé de faire ça, nous nous sommes dit : ‘Ouais, faisons-le’, et de voir l’ovation debout dans le public et tout le monde devenir fou… ça était le cadeau qui ne cesse de donner.

Il a ajouté : « Vous ne savez jamais ce qui peut arriver… les fans veulent vraiment une suite… est-ce que je ferais une suite ? Ouais, bien sûr. Nous aimons Bon Burger.”