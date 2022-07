Kenan Thompson de SNL pense que le spectacle devrait se terminer avec la saison 2024-2025

Kenan Thompson, 44 ans, a été un incontournable de l’émission de sketchs comiques Saturday Night Live depuis 2003. Mais selon le Poste de New Yorklorsque le comédien et acteur est récemment apparu dans la série « Hell of a Week » de Charlamagne tha God, Thompson a déclaré qu’il pensait que ce serait peut-être le bon moment pour que la série emblématique de NBC se termine après la fin de sa 50e saison.

Sur Charlamagne tha God’s « Hell of a Week », la personnalité de la radio a interrogé Thompson sur la possibilité que Lorne Michaels, 77 ans, le SNL showrunner et producteur pendant la majeure partie de sa course de plusieurs décennies (il a cessé de produire l’émission de 1980 à 1985) prenant sa retraite après la saison 2024-2025. « La rumeur veut que la série se termine à sa 50e saison parce que M. Lorne Michaels ne veut pas le faire après 80 ans. Est-ce vrai ? » demanda Charlamagne.

« C’est la rumeur ? » Thompson a répondu. « Très bien, je dois commencer à planifier. »

L’ancien de Nickelodeon a ensuite ajouté qu’il pensait que le 50e anniversaire serait une belle conclusion pour la série de sketchs comiques, en disant :

Cette rumeur pourrait avoir beaucoup de validité, car 50 est un bon nombre auquel s’arrêter. C’est un package incroyable. Il aura probablement près de 80 ans à ce moment-là, et, vous savez, c’est lui qui a eu son mot à dire. Donc, si quelqu’un essaie de se mettre à sa place, vous savez, c’est aussi une bonne occasion pour NBC d’économiser de l’argent, vous voyez ce que je veux dire ? [NBC] peut réduire le budget et à ce moment-là, vous ne pouvez pas vraiment faire le même genre de spectacle. C’est donc injuste de le voir s’effondrer pour de vrai à cause de ces restrictions… Le plafonner à 50 n’est peut-être pas une mauvaise idée.

Thompson a expliqué que « [Michaels] est une telle légende qu’il éloigne ces loups corporatifs, si vous voulez. Ils dépensent beaucoup d’argent pour cette émission chaque semaine. C’est un spectacle coûteux, mais c’est quelque chose d’unique. »

Lorne Michaels se voit prendre sa retraite à l’occasion du 50e anniversaire de SNL

Dans une interview avec Matins CBS‘ Gayle King en décembre 2025, Lorne Michaels a déclaré que le SNL pourrait se terminer en 2025. Il a dit: « Vous savez, je pense que je m’engage à faire ce spectacle jusqu’à son 50e anniversaire, qui est dans trois ans. J’aimerais aller jusqu’au bout, et j’ai le sentiment que être un très bon moment pour partir. Mais… Je ne veux pas que la série soit mauvaise. Je m’en soucie trop profondément. Ça a été le travail de ma vie. Alors je vais faire tout ce que je peux pour que ça continue . »