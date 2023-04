Kenan Thompson atteint le 400e épisode de Saturday Night Live

Homme drole Kenan Thompson a passé les deux dernières décennies à Saturday Night Live, et depuis le week-end dernier, il a officiellement joué dans 400 épisodes. Ancienne enfant star qui a grandi en faisant de la comédie sur Nickelodeon, Thompson a longtemps été le plus ancien membre de la distribution sur SNL, et plus il reste longtemps dans la série, plus il sera difficile pour quiconque de battre ce record. Quinta Brunson a animé l’émission de l’épisode de samedi soir avec Lil Yachty en tant qu’invité musical, et l’un des sketches les plus remarquables de l’émission présentait le École primaire Abbott star jouant le conjoint de Thompson dans un jeu télévisé fictif interrogeant les couples sur à quel point ils se connaissent.

Le spectacle se déroule comme Le jeu des nouveaux mariés les deux répondant à ce qui devrait être des questions simples sur leur conjoint. Mais alors que Thompson nomme correctement la nourriture préférée de Brunson, sa femme est surprise lorsqu’elle devine que sa plus grande peur est les « araignées ». Il révèle avec des détails étrangement spécifiques qu’il a beaucoup plus peur d’autre chose.

« Que tu tomberas dans les escaliers et que tu te blesseras si gravement que je devrai abandonner mes rêves et passer le reste de ma vie à prendre soin de toi », lit-on sur sa carte-réponse.

Au cours du jeu, la peur de Thompson que sa femme tombe est encore taquinée, culminant avec Brunson nommant correctement son père comme sa plus grande influence. Son père est ensuite révélé dans la foule, nourrissant à la cuillère la mère de Thompson, ayant manifestement été son soignant. Alors que les deux ont clairement les relations les plus tumultueuses de la série, ils finissent par gagner le jeu – et un voyage payé au temple des mille marches de Bali, au grand dam de Thompson.





Quelqu’un dépassera-t-il jamais le record de Kenan Thompson?

Il reste à voir si quelqu’un atteindra jamais 400 épisodes ou plus sur Saturday Night Live, mais cela n’arrivera certainement pas de sitôt. Parmi les dix meilleurs membres de la distribution les plus anciens de tous les temps pour la série, seul Colin Jost est toujours actif, et il occupe la 9e place avec 187 épisodes, dépassant récemment Tim Meadows qui s’est retiré en 2000 après 186 épisodes. Trois membres de longue date de la distribution – Kate McKinnon, Cecily Strong et Aidy Bryant – sont également partis l’année dernière.

Dans l’ordre, les noms suivant Thompson sur la liste (par TheSNLNetwork) incluent Darrell Hammond (267 épisodes), Seth Meyers (253 épisodes), Fred Armisen (220 épisodes), Kate McKinnon (204 épisodes), Cecily Strong (202 épisodes), Aidy Bryant (197 épisodes), Bobby Moynihan (192 épisodes), Colin Jost (187 épisodes) et Tim Meadows (186 épisodes).

Vous pouvez diffuser le 400e épisode de SNL mettant en vedette Thompson sur Peacock.