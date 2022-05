Kenan a été annulé à NBC après deux saisons

L’incursion du vétéran de la comédie Kenan Thompson dans le monde de la sitcom est terminée. Per Deadline, la sitcom de Thompson Kenan a été officiellement annulée sur NBC après deux saisons sans troisième saison en préparation. Kenan n’était pas le seul à avoir obtenu la botte car l’annulation s’accompagne de la série Ted Danson, M. le maire a également été annulé après une course de deux saisons. Revers de la médaille, le réseau a donné des ordres de renouvellement à Jeune Rocher, Grand équipageet Voiture américaine.

Kenan a été créé par Jackie Clarke et David Caspe. La sitcom mettait en vedette Thompson dans le rôle de Kenan Williams, un père veuf de deux filles, Aubrey (Dani Lane) et Birdie (Dannah Lane) qui travaille comme animatrice d’une émission de télévision matinale. Son ancien beau-père Rick (Don Johnson), son frère Gary (Chris Redd) et son ami Mika (Kimrie Lewis) offrent des conseils sur la façon d’élever ses enfants, ce qui n’est pas toujours suivi par Kenan.

On sait que la série n’a pas été annulée faute de succès. Thompson avait même marqué une nomination pour le prix du meilleur acteur principal dans une série comique aux Emmys en 2021. Cependant, les notes avaient considérablement chuté à la fin de la saison 2. Kenan a commencé assez fort mais a perdu son audience de plus de la moitié depuis sa première, sa finale de la saison 2 recueillant l’une des notes les plus basses de l’émission. La baisse des cotes d’écoute a probablement joué un rôle important dans le débranchement de NBC.

Kenan Thompson reste à SNL





Lorsque Kenan Thompson a repris la série, ses fans craignaient que cela ne signifie qu’il quitterait son travail de longue date en tant que joueur régulier sur Saturday Night Live. Alors que le tournage des deux émissions le rendait très occupé, Thompson n’avait jamais eu l’intention de partir SNL. Cela signifie que Kenan être annulé ne rend pas Thompson sans emploi, mais cela lui redonne plus de temps libre. Thompson a hébergé SNL depuis 2003, où il reste l’acteur le plus ancien.

Même sans Kenan, Thompson a été extrêmement occupé. Il a accueilli les Kids’ Choice Awards l’année dernière ainsi que les People’s Choice Awards et même un Jonas Brothers Family Roast. Il a également fait du doublage pour Fraggle Rock : retour au rocher et The Boys Presents : Diabolique. Thompson apparaîtra dans un épisode de Les enfants dans la salle série de relance. L’ancienne enfant star, qui est devenue célèbre sur Nickelodeon Tout ça et Kenan et Kelest également apparu dans la comédie de l’année dernière Clifford le gros chien rouge dans un rôle de premier plan. Thompson est également apparu dans Home Sweet Home seulla Seul à la maison redémarrage qui a fait ses débuts sur Disney +.

En tant que personne qui aime jouer, nous ne pouvons pas imaginer Kenan l’annulation ralentira considérablement la carrière de Thompson. Cela ouvrira juste un peu plus son emploi du temps, permettant à d’autres offres d’apparitions de films et de télévision d’arriver sur la table. Pour les fans de Kenanil est dommage que la série n’avance pas, mais nous n’avons certainement pas vu le dernier de Kenan Thompson.





