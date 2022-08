Kena: Bridge Of Spirits Une mise à jour importante et une sortie Steam arrivent

La mise à jour anniversaire de septembre ajoute New Game +, de nouveaux produits et d’autres choses. Le magnifique action-aventure Kena : Bridge of Spirits recevra bientôt une version significative qui inclura une fonctionnalité New Game+.

IGN a une connaissance exclusive de la mise à jour anniversaire gratuite du jeu, qui contiendra New Game+, Charmstones, Spirit Guide Trials, Kena Outfits et des améliorations d’accessibilité, qui sortira le 27 septembre. Le jeu sortira sur Steam le même jour ; c’était auparavant une exclusivité PC uniquement sur Epic Games Store.

Après avoir terminé le jeu, les joueurs peuvent commencer l’aventure de Kena avec toutes leurs compétences, améliorations, vêtements, pourriture, etc. précédemment acquis, et faire face à des situations de combat révisées et plus difficiles. « Chacun de ces artefacts spéciaux offre des changements différents aux attributs et aux capacités de Kena. Les Charmstones peuvent être équipés individuellement.

The Spirit Guide Trials est un tout nouveau mode de jeu qui teste les capacités des joueurs avec une gamme d’obstacles rejouables dans trois catégories distinctes : parcours de barrière, défenses contre les vagues et réflexions de boss.

«En réussissant les épreuves du guide spirituel, Kena peut enfiler des vêtements qui sont chacun basés sur un personnage qu’elle rencontre pendant son voyage. Les objectifs supplémentaires de chaque essai peuvent être complétés pour débloquer d’autres options de couleur pour chaque tenue ainsi que certaines Charmstones spéciales. « Une nouvelle tenue réservée exclusivement aux utilisateurs de l’édition Deluxe. »

Kena: Bridge of Spirits a été le premier jeu produit par Laboratoire Ember, une équipe de professionnels de l’animation cinématographique connus pour leur travail sur le célèbre film de fans de Majora’s Mask – Terrible Fate. Dans notre évaluation, nous avons donné au jeu une note de 8 sur 10 et l’avons décrit comme « une action potentielle qui rappelle l’époque de la période N64/Gamecube Zeldas, Okami et Star Fox Adventures, tout en ajoutant des sensibilités actuelles et un style unique unique.