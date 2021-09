Kena: Bridge of Spirits s’empare de la version physique en novembre

Kena: Bridge of Spirits sortira numériquement pour PlayStation 5 et PS4 demain, mais si vous préférez lancer le jeu sur un disque et avoir un peu de plastique à afficher sur votre étagère, il a été confirmé qu’une version physique sortira en novembre. Il sera fourni en conjonction avec Maximum Games en tant qu’édition Deluxe qui emballe le jeu avec la bande-son et des articles physiques et numériques exclusifs pour 49,99 €. Les précommandes sont en cours sur la boutique en ligne Maximum Games mais la version physique sera également disponible à l’achat chez les revendeurs habituels lors de son lancement.

Le studio californien Ember Lab avait annoncé officiellement qu’il envisagerait de déployer des versions physiques après le lancement numérique, et nous savons maintenant les attendre deux mois plus tard. Dans un communiqué de presse, le directeur des opérations Josh Grier a déclaré : « Notre communauté a exprimé son désir d’une édition physique dès le moment où nous avons annoncé le jeu pour la première fois. C’est un honneur de créer un jeu que les gens veulent ajouter à leurs collections, et nous sommes ravis de nous associer à Maximum Games pour que cela se produise si rapidement après le lancement initial. »

Et pour ceux qui jouent sur PS5 – à la fois numériquement demain et physiquement en novembre – de nombreuses fonctionnalités tirent parti du système de génération actuelle. Les cartes d’activité seront entièrement prises en charge aux côtés de plus de 200 vidéos d’aide au jeu, et deux modes vous permettent de hiérarchiser les visuels ou la fréquence d’images. Le mode qualité est censé être verrouillé à 30 images par seconde avec une résolution 4K native, tandis que le mode de performance par défaut fonctionne à 60 images par seconde avec une sortie 4K upscalée.

Nous jouons à Kena: Bridge of Spirits pour examen au moment de la rédaction, et nous rendrons notre verdict écrit dès que possible. Achetez-vous le jeu numériquement ou attendez-vous cette version physique ? Partagez votre décision dans les commentaires ci-dessous.